【709案】台北舉行「中國人權律師節」　邀江天勇李文足視像發言

第3屆中國人權律師節暨第2屆中國人權律師獎頒獎典禮今天（7日）在台北舉行，活動以視像連線方式邀請709律師江天勇和律師家屬李文足、王峭嶺發言。 另外，今屆獲獎者是在2005年介入著名的太石村罷免事件，被取消律師資格的內地維權律師唐荊陵，他表示，應關注港人為自治、自由與永久權利進行「生死搏鬥」，雖然還沒看到結果，但他相信這場戰鬥，必將成為歷史轉折點而載入史冊。

維權律師王全璋的妻子李文足（投影畫面右）與李和平的妻子王峭嶺（投影畫面左）透過視像參與活動並發言。（中央社）

活動在台北律師公會舉辦，由數十個來自美國、歐洲、台灣與香港的團體共同主辦，東吳人權中心主任陳瑤華、台灣立委尤美女等人出席。

維權律師王全璋妻子李文足經過近4年奔走，終於在6月28日於山東臨沂監獄會見到王全璋。她在與台北會場的連線中多次表示感謝，表示這次能與王全璋會面，是現場的朋友、全世界熱愛自由的朋友共同努力爭取到的。儘管這次會面的狀態對她來說是很大的打擊，但她還是會積極樂觀的面對生活。

在李文足身旁的王峭嶺，是已出獄維權律師李和平的妻子。過去4年來，她和其他幾位維權律師的妻子們一直陪同李文足奔走、上訪，讓王全璋的狀況能得到全球關注。王峭嶺說，在為丈夫維權的過程中，她們幾位家屬都遭遇過暴力毆打和辱罵，但都儘量保持樂觀，「在眼淚中歡笑，也在歡笑中流淚」。

維權律師李和平和妻子王峭嶺。（網上圖片）

李文足盼夫獲准保外就醫

至於維權律師江天勇，2017年以煽動顛覆國家政權罪被判有期徒刑2年，今年2月28日刑滿出獄。他與台北會場的連線只有聲音沒有畫面，稱自己雖然出獄，但家門外有人24小時看守、近距離跟蹤，若去北京看醫生須經層層批准。他又指，官方告訴他要3年後才能到美國與妻女團聚，「這是沒有道理和人性的」。

對於台灣在內的外界能提供甚麼樣的幫助，李文足說，王全璋刑期還有10個月，她希望大陸政府能同意他保外就醫；江天勇則盼望能自由地看醫生，與妻女團聚，希望外界的關注能讓他實現這個目標。

（中央社）