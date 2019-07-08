【逃犯條例】中國駐英大使劉曉明：彭定康腦袋仍留在舊殖民時代

中國駐英國大使劉曉明周日（7日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，重申《逃犯條例》修訂由港府發起，未收到中央政府的指示或命令；同時，他批評末任港督彭定康「腦袋卻仍留在舊殖民時代」，反對英方干涉香港內部事務。

彭定康早前在《金融時報》撰文，指英國必須履行對港人義務，稱修例是「最後一根稻草」，能摧毁香港的法治防線。（資料圖片）

劉曉明表示，中方堅決反對英方干涉香港內部事務，然而，英國政府高官卻支持示威者，當發生暴力事件時，英方依然表示支持，不僅不譴責暴力衝擊立法會的行動，反倒對香港政府處置暴力事件提出批評。

他批評末任港督彭定康「身體已進入21世紀，但腦袋卻仍留在舊殖民時代」，反駁其言論錯誤，修例並不會使從香港引渡罪犯變得更容易，修例有保障條款，37種罪行以外的不屬於移交範圍。比如，涉及宗教和政治類的不在引渡之列，且罪行必須在香港、中國大陸兩地都成立，「如果謀殺在香港不構成刑事犯罪，那麼殺人犯就不會被引渡。」

劉曉明重申，修例的提議由特區政府發起，港府從未收到來自中央政府的指示或命令，「這完全是特區政府的提議，是為了完善香港的法律體系。」他指出，如果有人在香港以外地方犯罪，逃到香港，香港就無法對其依法懲治。「修例就是為了堵住漏洞。一些人有意利用此事在香港民眾中煽動恐慌。」