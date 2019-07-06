【逃犯條例】外交部駐港特派員公署反擊彭定康：欺世盜名荒唐錯位

《逃犯條例》修訂爭議持續，一個月來出現多次遊行示威，包括7月1日有示威者衝擊立法會大樓，要求政府回應「反送中」運動的五大訴求。 國際社會亦繼續透過輿論向港府施壓；香港最後一任總督彭定康昨日（5日）亦在英國《金融時報》撰文，指英國必須履行對港人義務，稱修例是「最後一根稻草」，能摧毁香港的法治防線。 外交部駐港特派員自昨日（5日）撰寫文章，明言支持特區政府追究衝擊立法會的示威者，今（6日）再度撰文。特派員以逾1,400字的長文回應彭定康言論，文中指現時香港擁有的自由權利是前所未有，形容彭定康只可以「頂著『末代港督』的可悲頭銜」，「不自量力地反中亂港，其行可鄙，其心可誅。」

外交部駐港特派員公署文章（全文點擊放大）

外交部駐港特派員公署7月6日）發表文章，反擊彭定康言論。（外交部駐港特派員公署網頁）

駐港特派員公署負責人指，主權移交的22年來一直買徹落實「一國兩制」、港人治港、高度自治，取得舉世公認的成功。又舉例指香港的法治水平由1996年的60多位大升至2018年的16位，稱彭定康無法否認香港民眾是從殖民時期的「二等公民」，實現現時當家作主的事實。又批評，現時香港擁有的自由權利，在殖民時代都未曾有擁有。

前港督彭定康撰文評論香港，外交部駐港特派員公署強硬言辭反擊。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

其後文中又斥責，7月1日當晚部分示威者以極端暴力方式衝擊立法會大樓、攻擊警察、肆意毀壞樓內設施，形容是「罪行確鑿，令人發指」。稱國際社會同聲譴責暴力，但彭定康就顛倒黑白，「別有用心地對嚴重違法暴力行為『選擇性失明』。」形容做法是對法治精神的褻瀆，「喪失了起碼的是非標準和道德良知。」

文中又提及，《中英聯合聲明》中與英國有關的權利義務已經履行完畢，強調英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。建議英國尊重別國主權、不干涉別國內政；批評彭定康肆意詆毀特區政府、抹黑中國形象、挑撥中國與世界的關系。又形容彭定康只可以「頂着『末代港督』的可悲頭銜」，「不自量力地反中亂港，其行可鄙，其心可誅。」

在文末駐港特派員公署強調香港是中國的香港，呼籲彭定康認清中國發展不可阻擋的歷史大勢，立即停止干涉香港事務，反躬自省，糾正錯誤。

前港督彭定康周五（5日）在英國《金融時報》撰文，形容逃犯條例修訂是「最後一根稻草」，能摧毁香港的法治防線，又指中國如今否定中英聯合聲明在回歸後的意義或效用，這樣廢除其法律責任，表示中方預備破壞條約，令人質疑中國的信用。