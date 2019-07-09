【向黨靠攏】華誼兄弟黨委成立　被寄語「要保證正確政治方向」

曾被稱為「中國影視娛樂第一股」的華誼兄弟，近段時間股價大幅下滑，債務壓力下甚至抵押旗下影院的放映設備來換錢。加上其出品和投資的電影《八佰》和《小小的願望》分別因不同的敏感原因而撤檔，令公司的財務及聲譽再陷入危機。 在此困局下，中共華誼兄弟委員會周一（8日）在北京宣布正式成立。除北京市朝陽區多名官員外，華誼兄弟創始人、董事長王中軍以及百餘名華誼兄弟黨員代表都出席了本次會議。

北京市官員為華誼兄弟黨委授牌。（網上圖片）

據內媒報道，華誼兄弟是主動向組織申請成立黨委。2018年3月初，北京市朝陽區委組織部到華誼兄弟就籌建黨委工作進行考察。據此推算，從申請到成立黨委，華誼兄弟歷時一年多之久。

而截止到2019年6月底，華誼兄弟共有員工1933人，中共黨員人數共計115名，其中80、90後的黨員98人，佔黨員總數的85.21%。

中共華誼兄弟委員會正式成立。（網上圖片）

華誼兄弟黨委書記曹赫在會上表示，「下一階段，華誼兄弟黨委將積極探索，把黨建工作融入到影視內容創作的各個領域和全過程。將堅持高標準嚴要求，大力加強自身建設。堅持聚焦解決問題，在學用結合、永保先進性上取得新成效。堅持科學統籌推進，進一步鞏固擴大和深化黨建成果。最終把黨的工作實實在在融入和體現到影視內容中。」

朝陽區委書記王灝指出，華誼兄弟要深刻認識和加強非公經濟組織中黨建工作的意義，要把思想和行動統一到中央精神和市裏部署上來。他還要求華誼兄弟要「保證正確政治方向，促進企業經營發展，推動內部治理優化，加強組織自身建設，讓企業黨建之路行穩致遠、越走越寬。」

華誼兄弟今年兩部電影《八佰》和《小小的願望》分別因不同的敏感原因而撤檔，確定無法在暑假黃金檔期上映。（資料圖片）

據此前報道，華誼的年度巨製電影《八佰》因遭到質疑美化國民黨抗戰，在上海國際電影節以「技術原因」為由取消放映，其後再取消原定7月5日公映安排，已暫別暑期檔。除此之外，7月5日，華誼兄弟投資的另一部電影《小小的願望》（原名《偉大的願望》）也宣布改期上畫。

（綜合報道）