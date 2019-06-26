電影《八佰》正式撤檔　共青團斥孫元良「民族敗類」

疑因「過度美化國民黨抗戰」，繼被取消上海電影節首映後，6月25日，《八佰》電影官微發布聲明，稱經片方與各方協商，電影取消原定7月5日公映的安排，暫別暑假檔，新檔期擇日公佈。

管虎（左）與孫元良之子秦漢合影。（網路圖片）

《八佰》是由導演管虎執導，黃志忠、姜武、張譯等參演的影片，主要講述了抗戰期間四行倉庫保衛戰的故事。

在早前的說法中，《八佰》被指「存在重大政治問題」：其一是「用歷史碎片掩蓋歷史本質」，對於國民黨的抗戰「做嚴重違背事實的美化」；其二是，在 「護旗」橋段中，《八佰》被指大加張揚地展示「青天白日旗」，據一些左派人士的說法，這與中華人民共和國70年大慶不符，不能作獻禮片。

在宣傳影片期間，導演管虎在微博發文指，他曾和下令留守上海四行倉庫的中國國民革命軍第88師師長孫元良之子、台灣演員秦漢合影。

而隨著事件發酵，有關爭議的焦點逐漸轉移至孫元良身上，中共青年組織共青團中央官微在6月25日刊文《解讀：孫元良緣何引爭議》。

共青團文章稱，無論是在國民革命戰爭中，是抗日戰爭中，還是國共內戰中，孫元良都有臨陣逃跑的經歷。

共青團的文章強調，諸如孫元良之類的國民政府高層是「民族敗類」，不能籠統劃歸「抗戰國軍」的概念，亦不能將國民革命軍將士在14年抗戰中的犧牲用作塗脂抹粉的道具。

《八佰》雖是一部抗戰影片，但引發的系列政治話題討論讓其很難不觸碰到政治紅線。這顯然是逐漸收緊意識形態管控的中共所不願見到的。

（多維新聞）