【章瑩穎案】列舉8項法定重判因素　量刑階段控方籲判處疑犯死刑

當地時間周一（8日），章瑩穎被殺案正式進入量刑階段。被告基斯滕森（Brendt Christensen）此前已被美國伊利諾州中部地區聯邦法院陪審團裁定有罪，包括綁架致死罪在內的三項罪名成立。同一個陪審團將決定他是否應該被處以死刑。

此前的庭審現場漫畫圖。（網絡圖片）

據《澎湃新聞》報道，8日開始的量刑階段審判將在小範圍內展開，整個過程預計將包括控辯雙方的開場陳述、證據、證人和證詞展示以及結案陳詞，預計持續時間在一周半左右。

根據美國法律，在這一階段，檢察官將對罪犯為何應當被判處死刑提出法定加重因素，而辯方將提出減刑因素。然後，由7名男性和5名女性組成的12人陪審團將作出最終裁決，只要有1人不同意基斯滕森應當被判以死刑，他就能夠免於一死，取而代之被判以終身監禁。

據悉，該案也是伊利諾伊州在2011年廢除死刑之後，被告面臨聯邦死刑的第一起審判案例。根據法官解釋，目前在已經廢除死刑的20多州，美國司法部仍對少數案例被告求處死刑，基斯滕森便是其中之一。根據美國法律，容許聯邦政府機關對於重大犯罪求處極刑。

基斯滕森承認殺害了章瑩穎，但後者的屍體至今沒有被找到。（美聯社）

控方：疑犯有預謀殘酷犯罪且缺乏悔意

《澎湃新聞》引用《芝加哥新聞公報》報導稱，在8日上午首先舉行的審理前聽證會上，法官向控辯雙方澄清了在量刑階段哪些證據將被允許使用。

下午正式審判開始後，代表公訴方的檢察官James Nelson列舉了8項法定加重判決因素，包括他所行的並非「普通的罪行」，而是冷酷的、有長達數月計劃預謀的殘酷罪行；傷害了她的家人；缺乏悔意；被害人特別脆弱；試圖通過虛假陳述和藏匿被害者的遺體來阻撓調查。

控方特別強調，基斯滕森通過清理犯罪現場並隱藏她的屍體使得（章瑩穎）無法在她的故鄉中國有正式的葬禮。「這使得痛苦變得沒有止境。」控方表示，這一罪行「值得特別懲罰」，並要求陪審團判處基斯滕森死刑。

章瑩穎的家人。（網絡圖片）

辯方：疑犯可在監獄中孤獨死去

基斯滕森的律師Julie Brain其後發表了辯方的開案陳詞，她再度告訴陪審團疑犯長期以來與精神健康問題的鬥爭，又稱基斯滕森「將在監獄中孤獨地死去。」她說，「唯一問題是，他是在監獄中終老死去，還是以被判決死刑的方式終結生命。」

辯方描述了基斯滕森自幼年期就存在的精神健康問題，包括經常半夜驚醒、夢遊，還有會導致神經衰弱的偏頭痛，又稱基斯滕森在伊利諾州大學期間，他的心理問題進一步加重，他曾尋求心理健康治療，但沒有得到需要的説明。

辯方還強調，基斯滕森不是連環殺手，又指在疑犯被監禁的兩年時間內，沒有表現出任何的危險跡象。鼓勵陪審員做出道德的決定，保持開放的心態，並判處他終身監禁而非死刑。

基斯滕森是否判死仍存在變數

目前，基斯滕森最終會否被判以死刑仍存在許多變數。一直密切關注本案審判的伊利諾州媒體《芝加哥論壇報》的分析指出，為了讓陪審團相信基斯滕森必須被判死刑，在接下去的量刑階段，檢方必須向所有陪審員證明他是蓄意謀殺，同時，陪審團必須一致同意本案存在「法定加重因素」或必須判死刑的理由之一。

若重判的因素得到全體陪審團的一致通過，接下去還要考慮「非法定加重因素」，包括受害者的影響、對未來可能造成的危險、犯罪者缺乏悔意等，對此陪審團也必須達成一致的共識。只有一個人的意見不一致，死刑罪犯都將逃過死刑，被判處終身監禁。

此外，為了進一步說服陪審團，基斯滕森可能會向檢方提出告知他對章瑩穎的遺體做了甚麼，究竟將其藏匿在何處作為免死交換條件。辯方律師早前亦透露，他們曾經提議透露她的遺體在哪裡換取終身監禁。然而章瑩穎家人的律師王志東表示，他們無法相信被告言語的真實性，因此並未同意這一提議。

（澎湃新聞）