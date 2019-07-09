中國副外長樂玉成斥美打壓留學生：美國太沒自信

針對中美貿易戰、科技戰下的中美關係趨於緊張，以及美國持續打壓中國留學生、學者。中國副外長樂玉成於7月8日在第八屆世界和平論壇上發表演說，提及中美人文交流出現的問題。有消息稱，他曾表示，美國打壓中國學生、學者，「太沒有自信了」。

中國每年都有大量的學生赴美留學。（新華社）

近來中美兩國人文交流出現不少問題，如中國專家學者赴美受阻；在美華裔科學家遭歧視、騷擾，甚至被解聘；在美中國留學生被監控，甚至拒簽；孔子學院遭勒令關閉等。

樂玉成在論壇上不僅講述這些現象，而且還痛斥美國這種以血統和種族為標籤來阻撓中美人文交流的做法不得人心，「如果正常的人員往來被人為割斷了，兩個大國的關係還怎麼維持和發展呢？」

有消息稱，樂玉成還說過一些未見諸公開報道的話來諷刺美國：「我們的留學生們，才十幾歲的娃娃，我們把他們送到美國去，不怕被美國洗腦，反而美國人怕他們去搞文化滲透，把我們的留學生視為間諜。我覺得，美國太沒有自信了。」

樂玉成在論壇上還談到中國與世界的關係，稱中國的發展對世界是機遇和貢獻，決不是什麼挑戰和威脅。相信世界將見證，中國不會構築任何高牆，也不會和任何國家脫鉤。

樂玉成還說，「讓美國再次偉大」和中華民族偉大復興這兩個歷史進程完全可以並行不悖，中美完全可以相互成就，共同「偉大」。

他強調，美國當前面臨的問題，不是中國之過；以加稅、脫鉤相威脅，不是解決問題的「藥方」；把中國當敵人，不是理性之舉。

（多維新聞）