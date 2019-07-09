3名廣東遊客三藩市街頭遇襲受傷　非裔男疑犯當場被捕

據美國《世界日報》報道，3名來自廣東佛山的遊客在美國三藩市街頭遇襲，疑遭斬傷並被毆打，血灑現場。大批警員到場後拘捕一名非裔疑犯，傷重的一名男遊客隨後被送往總醫院治療。

遇襲的中國遊客。（世界日報）

報道稱，案發在當地時間7日上午11時30分左右，3名中國遊客（2女1男）在過馬路期間遇襲。走後面的盧先生突然被打，隨後2名女性大聲呼救時，也被疑犯毆打。

當事人吳小姐回憶說，他們是來美國探親旅遊，當時準備去市中心商場購物，「無緣無故」就被一名非洲裔人士襲擊。據悉，盧先生的左邊下巴也有疑似鈍器所刺的傷口。吳小姐和另一位女性遊客則無大礙。對於盧先生下巴那一條長傷口，她們表示現場混亂，自己也沒有看清疑犯是否有帶有刀具，但認為傷口應是刀傷所致。

警方現場拘捕的一名嫌犯。遇襲的中國遊客也指認此人。 （世界日報）

報道稱，當時盧先生倒臥在路口，下巴右側有一條較深傷口，現場有血跡，吳小姐和其他民眾幫忙用紙巾捂住他的下巴止血。另外，有民眾追打試圖制伏一名非裔。大約數分鐘後，大批警員到場制服上述的非裔男子，吳小姐在現場指認了嫌犯。應急救援的消防人員也到場將受傷的盧先生抬上救護車。

由於3人均是遊客，不諳英文，警局中央分局的華人警員到場用中文與之溝通。而在當地記者的幫助下，3人也以微信聯絡到親戚。吳小姐稱，他們原本9日搭飛機回中國，對發生這種事情感到十分無奈。

（世界日報）