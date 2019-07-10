【浙大女生遇害案】疑犯交代「想自殺找陪葬」　被害人家屬冀判死

周二（9日）上午，浙江大學女畢業生譚余敏被害案在杭州法院開庭審理，24歲熊姓男子的作案動機曝光，有媒體稱根據其個人交代，是想自殺並找人陪葬。 據悉，譚余敏家屬已放棄提起刑事附帶民事賠償，但委託律師出庭支持公訴，並強烈要求判處熊男死刑。

案情回顧：遺體被棄於懸崖

2018年11月13日，從英國留學回杭州不久的浙大2013級本科生譚余敏在西湖靈隱景區附近出現後失蹤。兩日後，譚餘敏的遺體在景區蓮花峰山頂懸崖落坡處被發現，經警方現場勘查和法醫鑒定，確認屬於他殺。至17日，杭州警方在廣西桂林全州縣抓獲疑犯熊男。杭州市檢察院隨後以涉嫌故意殺人罪、強制猥褻罪對犯罪嫌疑人熊男批准逮捕。

譚余敏是浙江大學2013級本科畢業生，從英國留學回到內地，卻在杭州旅遊期間被殺害。（網上圖片）

被害人家屬放棄賠償希望判被告人死刑

據被害人家屬代理律師介紹，根據警方查明的證據和檢察院的指控，熊男犯罪動機極端卑劣，手段極其殘忍，被害人死狀慘烈，法庭上熊男辯護人對案件的基本事實與定性沒有異議。「家屬放棄提起刑事附帶民事賠償，是希望熊男被判死刑。」

代理律師還稱，該案也反映了景區在遊客安全保障方面存在缺陷，事發當天對險情處置存在過錯，家屬有起訴靈隱景區的打算。

杭州市檢察院以涉嫌故意殺人罪、強制猥褻罪對疑犯熊男批准逮捕。（網上圖片）

疑犯動機曝光：想自殺並找陪葬

另外根據《浙江24小時》報道，被告人熊男初中輟學，在外打工，迷戀網路賭博，欠下一身債，然後產生厭世的念頭。熊男從廣州來到杭州後，據其個人交代是想自殺並找人陪葬，他也隨身帶有刀具。

報道稱，熊男與譚餘敏互不認識，案發當日天譚余敏正好身處蓮花峰，熊男在譚餘敏腹部刺了述刀後，譚曾經苦苦哀求，但是熊男一步步把她往懸崖上拖行。當譚被推下懸崖後，熊還進一步下崖對她進行持續傷害。

（綜合報道）