俄媒：莫斯科華商被劫逾1700萬　嫌犯竟是俄聯邦安全局員工

近日，有中國公民在俄羅斯莫斯科存錢時遭遇騙局被搶，俄聯邦當局經過調查逮捕了多名涉案的俄聯邦安全局工作人員。 俄媒披露，這名中國人的損失高達1.4億盧布（約1700萬港元）。

俄羅斯聯邦安全局是俄羅斯負責國內事務的情報機構，負責反恐、電子監控等多種任務。（網絡圖片）

據俄羅斯衞星通訊社11日消息，這起案件的受害者是在莫斯科一商城工作的一名中國公民。6月10日，這名商人攜帶超過1億盧布現款到銀行存款時遭遇騙局。7名俄聯邦安全局工作人員在得到銀行員工的報信後趕到現場，以「這些錢是黑錢」為由對這名中國人實施搶劫後分贓。



俄羅斯《生意人報》援引消息人士的話稱，俄聯邦安全局莫斯科辦公室的員工涉嫌竊取了這名中國公民1.4億盧布。這些嫌犯希望將這筆錢兑換成超過200萬美元。



7月4日，這7名聯邦安全局工作人員被拘留。俄媒指出，其中3人隸屬阿爾法特種部隊，1人隸屬信號旗特種部隊，2人是K部門的軍官，還有1人是聯邦安全局學院的工作人員。7月5日，莫斯科駐軍軍事法院代表向衞星通訊社透露，法院4日已下令羈押5名涉嫌持械搶劫的俄聯邦安全局工作人員，還有2人在家中被軟禁。



《莫斯科時報》早前指出，如果這夥人被判犯下團體搶劫罪，他們將面臨最長達15年的監禁。

