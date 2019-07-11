【逃犯條例】香港寶礦力撤廣告捱批　內地公司急撇：我們獨立經營

在香港反對修訂《逃犯條例》風波中，有網民發起抵制在無綫電視（TVB）播出的廣告，以報復其新聞報道手法上的爭議。

其中寶礦力水特香港在社交網站回應查詢中表明已抽起廣告，同時會促請TVB回應公眾關注。但寶礦力水特香港隨後「跪低」，負責經營事務的香港大塚製藥發聲明稱對「引起不便真誠致歉」。

寶礦力香港在回應網民查詢時表明已抽起廣告。（網上圖片）

然而，寶礦力水特香港的做法仍然備受外界批評，甚至有內地官媒發文直斥其道歉沒有誠意，只是「對着市場表達求生慾」。

另一方面，內地網民聞訊後圍攻寶礦力水特，輿情洶湧下，寶礦力水特中國星期四（11日）在微博上發聲明，表明與寶礦力水特香港是「兩個完全獨立的經營主體」，１重申堅決擁護「一國兩制」。

寶礦力水特中國發聲明指與香港公司是「兩個完全獨立的經營主體」。（微博）

寶礦力水特中國在聲明中重申「我們堅決擁護『一國兩制』的基本方針和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》」、「堅決擁護香港特別行政區的繁榮穩定和長治久安，反對一切以暴力破壞社會秩序的行為」。聲明又強調，寶礦力水特中國與寶礦力水特香港是「兩個完全獨立的經營主體」，對香港出現的情況深感遺憾。

聲明最後指會秉承合法合規原則，維護正常市場秩序，持續為中國人民的健康作出貢獻。

（綜合報道）