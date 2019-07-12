蔡英文出訪過境美國紐約　大陸外交部：勿為宣揚「台獨」提供平台

台灣總統蔡英文出訪在加勒比海的邦交國，於當地時間11日過境美國紐約，並到駐紐約台北經濟文化辦事處，出席台灣邦交國駐聯合國常駐代表的歡迎酒會，是台灣總統在駐美館處進行公開活動的首例。 中國大陸外交部12日就事件回應稱，中方堅決反對美台的官方往來，敦促美方不要為分裂勢力宣揚台獨主張提供任何平台。

蔡英文過境美國首站抵達駐紐約辦事處，與邦交國駐聯合國常任代表會面。（中央社）

蔡英文展開為期12天的「自由民主永續之旅」，將分別到訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，去程過境紐約，回程則會過境丹佛。蔡英文11日在接受傳媒採訪時，感謝美國對軍售案的核準，持續強化台灣防衞力量。

耿爽強調，中方堅決反對美台的官方往來。（資料圖片）

對此，大陸外交部發言人耿爽12日強調，中方堅決反對美台的官方往來，立場堅定明確。他指出，中方已經就此向美方提出了嚴正的交涉，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文「過境」，也不要為「台獨」分裂勢力宣揚「台獨」主張提供任何平台，慎重妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

關於美對台軍售問題，耿爽則敦促美方立即撤銷有關的軍售，停止美台的軍事聯繫。

此外，國台辦亦於同日作出回應，發言人馬曉光批評蔡英文及民進黨當局「為一黨、一己之私，企圖藉助外部勢力挑戰『一個中國』原則，嚴重破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益。」馬曉光重申，任何勢力都不要低估大陸捍衞國家主權和領土完整的決心和能力，「民進黨當局罔顧台灣民眾安危福祉，挾洋自重，甘當外部勢力干涉中國內政的棋子，更是錯判形勢，背離民心，難逃被唾棄的下場。」

（綜合報道）