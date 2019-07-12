蔡英文過境美國：台灣總統首次在紐約進行公開活動

台灣總統蔡英文出訪加勒比海友邦國，於當地時間11日過境紐約，並到駐紐約台北經濟文化辦事處, 出席台灣邦交國駐聯合國常駐代表的歡迎酒會，創下台灣總統在駐美館處進行公開活動首例。 同一日，有當地華人團體在蔡下榻的曼哈頓Grand Hyatt飯店外示威，高叫「蔡英文下台」等口號，與支持蔡的民眾一度大打出手。

蔡英文過境紐約首站抵達駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，並向與會來賓們致辭。（中央社）

蔡英文：台灣人有權利參與國際事務

綜合台媒報道，蔡英文展開為期12天的「自由民主永續之旅」，將分別到訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，去程過境美國紐約，回程過境丹佛。

在晚間的歡迎酒會上，蔡英文致辭時指出，友邦是台灣通往世界重要關鍵的通道，希望今年9月能再看到友邦繼續在聯合國力挺台灣。她並強調，台灣2300萬人民有權利參與國際事務，不應受任何政治前提幹擾。台灣不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定台灣邁向國際社會決心。

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蔡英文：港府必須回應人民訴求

出席酒會後，蔡英文步出會場並接受傳媒採訪，被問到3天前美國國務院批准兩項對台軍售案，她表示，感謝美國對軍售案的核準，會持續強化台灣防衞力量。

而針對香港議題，蔡英文表示，香港市民這段時期以來走上街頭表達希望有民主與自由，也希望人權被尊重，希望香港政府必須回應人民的希望與訴求，讓香港社會可以回歸穩定。

支持者與反對者酒店外大打出手

此外，當日在蔡英文抵達紐約下榻酒店前，酒店外從下午2時就開始聚集支持與反對者，雙方隔著42街對空喊話；支持者主要由中國民主黨全國委員會組織，約有40多名支持者，大喊「支持蔡英文、支持台灣人擁有主權」；反對聲音則由美東華人華僑等紐約親中團體組成，人數逾千人，反對台獨並要求蔡英文下台。

隨著雙方火氣上升，部分原本聚集在飯店附近人行道的反對者，走到支持者的隊伍裏開始互罵，最後雙方大打出手，造成5人受傷、1人送醫、1人遭到逮捕。

對於酒店外的衝突，蔡英文則回應稱，在民主社會，還是要以理性方式表達意見，也希望大家表達不同意見時可以保持理性。

（中央社、聯合新聞網）