【離奇】杭州女童被2名租客帶走後失聯　租客跳湖自殺動機不明

在浙江杭州，9歲女童章子欣家中的兩位租客謊稱帶她赴上海喝喜酒，上週四（4日）將她從家中帶走，卻未按約定時間送回，之後更失去聯絡。 離奇的是，涉事的兩名租客本週一（8日）被發現在寧波某地自殺身亡，而女童至今下落不明。

失蹤女童章子欣。（網絡圖片）

據章子欣父親章軍介紹，他與妻子離異後常年在外務工，女兒今年上小學二年級，在老家和爺爺嫲嫲生活。本月初，他將家中一個房間租出去，但兩名租客住了幾天後就跟家中的老人説要去上海參加朋友的婚禮，而婚禮上缺一個花童，想讓章子欣去。

老人起初沒有同意，但這兩名租客用各種辦法勸老人，老人最終同意他們4日上午將孫女帶走參加當天的婚禮，約定6日將孩子帶回。



據章軍憶述，租客通過微信給家人發了不少女孩的視頻，家人還與孩子視頻聊天。7日下午，章先生再次聯繫對方，問怎麼還不把孩子帶回來，對方説他們在寧波玩，買不到回來的高鐵票。章先生説他自己開車來接，對方拒絕。7日晚上，對方發來消息稱「充電器壞了，手機快沒電了，（晚上）九點十點會到千島湖。」但隨後電話一直關機。至8日上午，章先生報警求助。



監控片段顯示三人曾一同出現。（網絡圖片）

杭州淳安縣公安局接到報案後，立隨後調集派出所、刑偵、網警、情報等部門聯合開展立案偵查。根據閉路電視監控片段，章子欣與兩名租客於 7日17日23分，在寧波市象山縣鬆蘭山旅遊度假區黃金海岸大酒店門口出現，章子欣當天身穿上白下綠連衣裙，灰色涼鞋，之後未發現孩子蹤影。



二人據報是在寧波東錢湖附近自殺的。（網絡圖片）

兩名租客的屍體其後在寧波被發現，據章子欣姑父王先生透露，二人是跳湖自殺的，而且身上只有25元。「兩名租客都是40多歲的人，身份資料也沒有錯，想不通為甚麼要自殺。他們淩晨跳水自殺的時候，沒有帶著孩子。所以，應該還有50%的可能找到孩子。」



（綜合報道）

