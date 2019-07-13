【杭州失蹤女童】遺體在海上被尋獲　同行男女數日前離奇跳湖自殺

浙江杭州淳安縣的9歲女童章子欣，上星期四（4日）被人從家中帶走後一直失蹤。 不幸消息終在星期六（13日）傳來，經多日來的搜索後，救援人員在寧波象山石浦鎮附近海域，發現相信是章子欣的遺體。

章子欣被章家租客梁某華、謝某芳，以帶往上海參加當天的婚宴及做花童為由帶走。（網上圖片）

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章子欣上星期四被章家兩名男女租客梁某華、謝某芳以帶往上海參加當天的婚宴及做花童為由帶走，約定兩日後歸來。兩名租客上星期五（5日）及上星期六（6日）仍有向章家報平安，例如傳回章子欣在海灘玩樂的影片，以及在微信朋友圈上發文稱章子欣睡覺睡得香甜等。

未料至約定之日，兩名租客突然失去聯絡，章家翌日致電後亦沒有人接聽。警方接報後展開調查，發現兩名租客於星期一（8日）在寧波跳湖自殺身亡，原因不明，章子欣則不知所蹤。

據象山縣警方發布的消息，章子欣與梁、謝三人同行最後一次被見到是在上星期日（7日）晚上7時許。梁、謝兩名租客在約2至3小時後再次出現在閉路電視畫面中，當時已不見章子欣。兩名租客此後乘搭的士離開象山縣前往東錢湖，最終在星期一凌晨零時許跳湖自殺。

梁、謝跳湖自殺身亡，章子欣則不知所蹤。（閩南網）

章子欣失蹤後，相關部門連日來致力在其有可能出現的地點搜尋，終在星期六中午12時許，在象山石浦鎮附近海域的海面上發現一具屍體。經打撈上岸，確認衣着、體貌特徵等均與章子欣高度相似。

警方目前已通知章家人趕到象山辨認，並將進行DNA鑑定以確認身份及查明死因。據了解，警方現正在調查梁某華和謝某芳生前的基本情況，但基本確定與網上瘋傳的宗教因素無關。

（綜合報道）