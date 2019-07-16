【台籍分析師上海被捕】3人刑拘4人取保候審　警方：非法經營證券

日前，台灣分析師聚集的「上海仟和億公司」傳出涉詐欺被上海警方搜捕的消息。台灣大陸委員會其後證實，確實有12名台灣分析師遭上海警方逮捕。 至15日晚間，上海公安局經濟犯罪偵查總隊通報案件稱，當局偵破一起非法經營證券、期貨投資諮詢業務案件，非法獲利金額巨大，目前共14人涉案，其中有7名台灣人。在7名台灣人中，3人已被刑事拘留，其餘4人被取保候審。

上海仟和億教育培訓公司的經營範圍包括證券知識培訓。（資料圖片）

上海警方：非法從事證券業務牟利 破壞市場秩序

通報稱，經初步查明，2016年4月至今，犯罪嫌疑人廖某強（即廖英強）等3人，利用廖英強曾擔任財經節目主持人的名人效應，透過實際控制的上海仟和億公司等機構，在未取得官方業務許可下，組織多名「不具有證券、期貨投資諮詢從業資格的講師」牟利。

通報特別提到，這些講師「部份為台灣居民，均明知上述公司未取得相關業務許可」。通報還説，3名主嫌及講師透過舉辦線上、線下諮詢講座、報告會等方式，向公眾分析並預測證券、期貨投資種類的行情及價格走勢，「非法從事證券、期貨投資諮詢業務，非法獲利金額巨大」。

通報並提到，依中國大陸「刑法」、「證券法」、「證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法」等規定，上述行為「嚴重破壞證券、期貨管理市場秩序，侵犯廣大投資者合法權益，涉嫌非法經營罪」。目前全案正在進一步調查中。

上海警方通報。（微博）

資料顯示，仟和億教育培訓有限公司2016年成立，總部在上海靜安區，按照官方登記訊息，經營範圍包括證券知識培訓，近年積極挖角台灣分析師赴陸開課，透過APP或電視機上盒的方式，讓股民收看老師每個星期固定分享的市場資訊。

其中，包括準備代表新黨參加2020總統大選的楊世光，也在2018年和過去在台灣主持財經節目的部分團隊，一同登陸在「仟和億」主持《金錢爆》節目，消息傳出引發台灣財經圈震撼，雖然楊世光沒有被逮捕，但一度傳出楊世光已於10日飛往上海「救人」，但事後證實人在台灣。

楊世光13日就事件召開記者會時，怪罪於因兩岸服貿協定未過，才讓分析師證照大陸無法認定等爭議，導致被捕。他又認為陸委會要盡快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

（綜合報道）