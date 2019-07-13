上海培訓公司被查多名台灣分析師遭拘　新黨楊世光曾主持其節目

日前，許多台灣分析師聚集的「上海仟和億公司」傳出涉詐欺被上海警方搜捕的消息。據稱，有12名台灣分析師被調查。 台灣大陸委員會證實，確實有12名台灣分析師遭上海警方逮捕，其中9人取保候審，3人遭到刑事拘留。

欲代表新黨參加2020總統大選的台灣政治人物楊世光。（網絡圖片）

仟和億教育培訓有限公司2016年成立，總部在上海靜安區，據官方登記訊息，經營範圍包括證券知識培訓，近年積極挖角台灣分析師赴陸開課，透過App或電視機上盒的方式，讓股民收看老師每週固定分享的市場資訊。

不過疑因被搜捕的緣故，目前節目已暫停播出。

對於節目停播，仟和億公告指出，由於公司系統出現故障，未能按時播放節目，修復完成會第一時間發出通知。

而關於被調查的主因，目前外界有兩個説法，第一是「仟和億」涉及詐欺，老闆已經被告，台灣分析師們是協助警方調查；第二則是台灣分析師不得在大陸開節目，發表涉及個股分析的相關內容，因此才被警方調查。

值得注意的是，欲代表新黨參加2020總統大選的楊世光，曾於2018年登陸在「仟和億」主持《金錢爆》節目。有台媒稱，楊世光已在10日飛往上海「救人」。最新消息指出，楊世光將在台北公開説明此事。

（ETtoday新聞雲、自由時報）