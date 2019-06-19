【歐洲首例】台灣波蘭簽刑事司法合作協定　包含引渡和受刑人移交

香港政府宣布無限期暫緩修訂《逃犯條例》後，台灣法務部今天（19日）表示，台灣周一（17日）已與波蘭簽署「台波刑事司法合作協定」。 法務部官員稱，台波雙方可由中央主管機關互相提起請求，不用經由外交管道，且雙方的偵查人員可在被請求方同意下，直接詢問受調查人，進行實質的「聯合調查團隊」。

據中央社報道，法務部發布的新聞稿指出，「台波刑事司法合作協定」歷經4年磋商、協議，規範項目包括刑事司法互助、引渡、受刑人移交、法律及實務見解分享、訴追犯罪及犯罪預防資訊分享等領域的刑事司法合作原則及程序，屬廣義的刑事司法互助協定。新聞稿也提到，「台波刑事司法合作協定」範圍除移交受刑人，還包含狹義的刑事司法互助及引渡。

台灣與波蘭17日簽署「台波刑事司法合作協定」，波蘭是歐洲首個與台灣簽署此類協定的國家。（台灣法務部網站）

法務部稱，這是台灣與歐盟會員國所簽訂的第一個廣義刑事司法互助協定。在此之前，台灣與德國、英國分別簽訂雙邊的跨國移交受刑人協議，並移交7名德國籍受刑人、1名英國籍受刑人返回德國、英國繼續服刑。

此外，法務部還表示，「台波刑事司法合作協定」是台灣所簽署的第5個刑事司法互助協定，其他4個協定分別是與美國、菲律賓、南非及中國大陸簽署，前三者均屬狹義的刑事司法互助協定，亦即未包含引渡及受刑人移交事項。台灣與大陸所簽署的兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，則不包含引渡。

台灣外交部指出，依據合作協定，台波雙方為增進有效的刑事司法合作，基於相互尊重、人權及法治原則，進行磋商並議定協定內容，這對台波兩國共同打擊跨境犯罪，保障良好經貿投資環境具有重要意義。

台灣外交部長吳釗燮則表示，台波刑事司法合作協定的合作項目廣泛，且波蘭為歐洲第一個與台灣簽署此類協定的國家，盼未來在此法律基礎上深化台波合作夥伴關係。

（中央社）