安徽女哭訴遭姦殺威脅被揭造假　中共政法委稱造謠必受法律嚴懲

近日，安徽一女子上網發影片稱遭到威脅，自己會被人「姦殺」，並稱警方對她置之不理。不過，事後該女子被揭露並未遭到威脅，其完全是自導自演。最終，她被採取刑事強制措施。 針對女子的行為，中共中央政法委的微信公眾號「長安劍」發文斥責，稱此類行為必將受到法律嚴懲。

女子在視頻中聲稱自己遭郭姓男子騷擾。（秒拍視頻截圖）

7月11日，安徽馬鞍山一女子在微博上發布一段影片。影片中，女子身着睡衣，粧容精緻，聲帶哭腔，請求大家「幫幫她」。

在時長三分半的視頻中，該女子説，半年裏被一個郭姓男子長期「性騷擾」，男子在言語中以暴力威脅她和她的家人，她十分擔心會被這個男子強姦。女子還説，她報警後，電話卻被警察掛斷，警察對她的多次求助置之不理，無奈之下，只好錄製視頻向網友求助。

不過，當晚，郭姓男子就出面表示，自己和前述女子因購物問題有糾紛，自己多次打電話給她，只是為了退還貨物，絕無威脅和性騷擾。

7月16日，當地警方通報稱，前述女子向警方承認，被威脅強姦、姦殺等言論為自己杜撰。不過，相關影片點擊量達5000多萬次，造成嚴重惡劣社會影響。目前，該女子裴某因涉嫌尋釁滋事罪，被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

對於此事，「長安劍」指出，第一，保衞社會和人民的安全，政法機關責無旁貸；第二，社會的痛點，絕不是可以任人戳弄的玩具；第三，誰製造傳播謠言，誰就一定會付出代價。

「長安劍」稱，不管出於什麼目的，造謠生事所引發的惡劣影響，都是對公共資源的極大浪費，更是對社會秩序的重大損害，不僅觸及道德底線，更是違反法律法規。捏造和誇大事實，失信於人，必失信於己，失信於社會，必會受到法律的嚴懲。