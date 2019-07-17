江西92童於醫院接受「三伏貼」療法出事　觸發灼痛紅腫等不良反應

中醫的「三伏貼」療法在內地廣受歡迎，但近日有92名兒童在江西省兒童醫院接受三伏貼治療後出現灼痛、痕癢、皮膚紅腫、起水泡、破皮、潰爛等情況，該醫院的中醫師曾聲稱是三伏貼的藥物配比出現問題。

多名兒童在江西省兒童醫院貼三伏貼後出事。（《紅星新聞》）

院方表示，7月12日至13日，在該院接受三伏貼治療的兒童有881人，其中92名在7月12日接受治療的兒童出現不良症狀，均已接受後續治療。

一名家長表示，其一對兒女7月12日在江西省兒童醫院貼三伏貼，每個花費不足400元人民幣。1歲的兒子當晚皮膚開始發紅，第二天皮膚紅腫，第三天開始持續發燒20小時，而且傷口破皮，且有滲液；2歲的女兒則症狀較輕，有發紅的情況。

該家長帶兒女回醫院檢查，中醫師稱是接觸性皮疹，原因是三伏貼藥物配比出現問題。內媒《紅星新聞》指，多名家長稱，被灼傷兒童多集中在7月12日貼三伏貼，「13日，他們改了配方以後，繼續貼，有部分孩子被灼傷，14日基本沒甚麼問題了」。

已暫停三伏貼治療

事件發生後，多名家長稱，他們的訴求是：一是進行體檢，證明院方的三伏貼無毒及無副作用；二是公佈三伏貼成分，看有無對人體有害成分；三是院方為留疤孩子無條件祛疤；四是進行相應賠償。目前衞健部門已派專家前往醫院調查事因，該院已暫停三伏貼治療項目。

（《紅星新聞》/《澎湃新聞》）