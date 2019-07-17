【章瑩穎案】陪審團17日起磋商判決　基斯滕森將獲死刑或終生監禁

中國訪問學者章瑩穎被殺案的審判進入最後階段。早前已被裁定包括綁架致死罪在內三項罪名成立的基斯滕森（Brendt Christensen），陪審團將於當地時間17日上午9時（香港時間17日晚上10時）的結案陳詞後，就死刑或終生監禁閉門商議，以作出最後的判決。

章瑩穎的屍體至今沒有被找到。（美聯社）

當地時間7月16日，章瑩穎案審判的量刑階段所有證詞於結束。據《芝加哥新聞公報》報道，檢察官當日展示幾段電話錄音，顯示基斯滕森在獄中與前妻的一次電話中笑著開玩笑，其前妻還笑稱，希望即將出庭作證的基斯滕森前女友在作證期間昏倒。

基斯滕森還在和母親的通話中，説自己在監獄裡每天要睡12個小時，這和他自稱飽受睡眠困擾的説法自相矛盾。

死刑判決陪審團必須達成一致

當地時間17日上午9時，控辯雙方將作出量刑階段的最後結案陳詞，然後陪審團將進行閉門商議並作出最後的判決，即死刑或是終生監禁。而要處以死刑，12人組成的陪審團必須就此達成一致決定。據章瑩穎家人的律師王志東此前介紹，這個過程的持續時間從幾小時到幾星期都有可能。

過去一星期以來，檢方和辯方律師通過各種證人和證詞，力圖説服陪審團被告是否應當被判處死刑。控方強調判死刑的原因包括，基斯滕森犯罪「經過大量規劃和預謀」，同時以「特別令人髮指、殘忍的方式」犯下罪行，而且罪犯至今缺乏悔意，沒有透露其遺體所在，對受害者家人的影響巨大。

而辯方則通過各種證人和證詞，將被告描述為一個聰明而有禮貌的年輕人，正在努力應對抑鬱、焦慮、睡眠等問題，以逃過死刑。

基斯滕森將獲死刑或終生監禁。（資料圖片）

曾收到監獄書面傳票

另一方面，有傳媒曝光基斯滕森的獄中生活。據《每日伊利諾伊人》報道，基斯滕森居住的房間內，配有電話、個人淋浴設施，還可以觀看電視，進行視像通話。此外，監獄規定每個拘留者一次不可帶超過3本書進入房間，基斯滕森曾為此抱怨，並被發現曾經違規。

他又曾收到監獄書面傳票，但沒有受到任何懲罰。當時，基斯滕森為掩護屋內其他拘留者製造和使用加熱裝置，擋在房間門口，阻止獄警向屋內看，但當獄警要求其挪開時，他也有照做。