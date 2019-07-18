【京阿尼遭縱火】中國駐日本大使館Twitter發文致哀：為亡者祈福

日本「京阿尼」京都動畫大樓7月18日發生的縱火案，死亡人數不斷上升，已確認至少23人死亡，多人受傷。中國駐日大使館亦就事件發文致哀。

中國駐日大使館Twitter發文致哀。（Twitter）

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中國駐日本大使館今日下午在官方Twitter發文，稱就京都發生的悲劇致哀，為事件中的死者祈福，同時對事件中的傷者致以慰問。有日本網民表示，感謝中方對事件的關心；亦有中國網民留言聲援，鼓勵京阿尼要「挺住」。

此外，中方官媒《央視》、《環球時報》等均有關注事件。《央視》就事件持續跟進報道，而《環時》則以〈日本的「長安」，遭人縱火！〉為題，形容京阿尼「製作的動畫以真實地描寫年輕人的日常生活，以及如實寫般唯美的背景畫面等為特色」，又引述日本網民表示，這樣的犯罪絕對不可原諒，希望受傷的工作人員早日康復。

至少23人死亡

據知，涉事建築物位於京都宇治市，是京都動畫總部第一工作室的3層大樓，大樓在當地時間18日早上10時半發生大火。有目擊者稱當時地下發生爆炸，大火隨即燃燒起來。消防趕至撲救，至正午時間仍在燃燒中，目前大火已救熄。據統計，大火造成至少23人死亡，逾30人受傷。