中國七旬老漢新西蘭摸男童下體獲判無罪　法院：文化差異造成誤會

日前在新西蘭，79歲中國老伯任常福（Changfu Ren，音譯）在泳池更衣室摸男童生殖器一案宣判， 任常福被判無罪釋放。當地法官認為，這是一種「文化錯誤」（cultural mistake），此行為在中國被視為一種可以接受的表達愛意的方式，若定罪會「對他（老伯）的自尊產生重大影響」。

據英媒《每日郵報》7月16日報道，一對父母去年8月在新西蘭基督城報警稱，其年幼的兒子在泳池更衣室被一位陌生的中國男子觸碰生殖器。當時男童正在換衣服， 任常福面帶笑容主動貼近他，伸手碰了碰（flicking）男童下體，隨後任又當著男童父親面，輕輕地「捏了捏（gently pinched it）」男童的生殖器。

男童的父親叫任立即停手，然後撥打了報警電話，當時任才驚悉自己的舉動是對男童家人的冒犯。事後，任告訴警方，這名男童讓他想起了自己在中國的孫子，他只想表達友善和喜愛，並不知道這在新西蘭是一種冒犯。

案發地在新西蘭Pioneer Recreation and Sport Centre的游泳池更衣室。（網上圖片）

在法庭上，任的女兒出示了一份文化背景報告，解釋觸摸男孩的生殖器在中國是一種常見的表達喜歡的方式，而任的辯護律師也表示，任的行為不具有危險性，不應該被驅逐回國，而且定罪的話會給他造成嚴重負擔，他現在的健康情況也不是很好。

法官Alistair Garland同意這是一個「文化錯誤（cultural mistake）」，並認為這種行為在中國可以接受，不希望因為定罪而對任的自尊產生重大影響。

Garland表示，「這種舉動需要根據任先生的文化背景來理解，他的文化背景賦予男孩比女孩更高的地位和價值。生殖器被認為是受尊崇的男性的象徵。任對自己給小男孩及其家人帶來的情感傷害和憂慮感到震驚，他願意盡自己所能來彌補。」

最後，任被無罪釋放，他其後向男孩的父母道歉，並支付了1000新西蘭元（約合5300元港幣）作為補償。

惟宣判結果公佈後引起公眾熱議，不少內地網民認為，雖然中西方有文化差異，但涉案老伯的做法確實令人不適，「好丟臉，不管是不是老人年輕人，不該觸摸小孩的隱私部位。」也有人稱從未聽説過此等「中國文化」，質疑是不是牽強附會。

不過也有網民解釋稱，考慮到老伯年近80歲，那一代人的習俗是有這種情況，是代表喜愛的意思，並指現在的人基本上不會這樣做。

（綜合報道）