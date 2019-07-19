北京汽車追尾事故致2死　涉事司機「先報警未救人」遭刑拘

7月16日，北京朝陽區一輛私家車和一輛剷車發生追尾事故。事故發生後，剷車司機一直在打電話報警，卻未嘗試救人。不久，事故車輛起火，路過司機紛紛拿出車內滅火器撲救，而剷車司機則仍在一旁觀望，並未積極救援，最終大火將事故車吞噬，致私家車內2人死亡。 剷車司機的行為在網上引起極大爭議，目前，他已被警方刑拘。

據北京警方7月19日通報稱，司機戚某駕駛不允許在城市道路主路行駛的無號牌剷車與私家車發生碰撞，戚某因涉嫌過失致人死亡罪已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

網傳影片可見，事故發生後，涉事司機只是打電話，並未嘗試救人。（影片截圖）

此事也引發網友對遇到車禍「先救人還是先報警」的討論。有人疑惑：「一開始火不大，為什麼不上去看看車裏的情況一直打電話？」有人猜測：「（司機）的想法是要保持現場原狀等交警來鑑定，證明是對方主要責任，他把救人性命放在了後頭考慮」。

還有網友表示，「救人優先」應該成為每一個人的自然反應，剷車司機如此無知冷漠應判重刑。

事實上，中國法律規定，發生交通事故後，「造成人身傷亡的，車輛駕駛人應當立即搶救受傷人員，並迅速報告執勤的交通警察或者公安機關交通管理部門」。

對於此事，官媒《環球時報》發表評論稱，當時如果有人能斷喝一聲，「你不先救人，就是違法行為」，他也許能醒悟過來。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍稱，很多人認為，一旦發生交通事故，第一件事就是要把車停下來然後報警，其實這個做法是錯誤的。首先看有沒有人員傷亡，有傷亡的話按照法律的規定第一步要救人的。

此外，中國政法大學教授、博士生導師阮齊林表示，確實發生了交通事故以後，各方應該首先還是強調的是救人。在緊急情況之下，無論是按人情世故，還是按法律規定，救人遠比報警重要。