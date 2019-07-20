【有片】任達華中山出席活動遭兇徒以利刃突襲　腹部及手指受傷

微博有網民爆料指出，香港藝人任達華今天在廣東中山出席商業活動，活動中途，一名穿灰色衣服的男子突然走上活動舞台，用利刃刺向任達華，導致其受傷。任達華被刺後四處躲避，隨後大批保安衝上台，將這名男子制服。

據稱，任達華一直保持清醒，在保安攙扶下下台，他用左手按住腹部傷口，而右手已染滿鮮血。有現場人員稱，他説：「去醫院，去醫院」，然後便登上車輛離開。

有網民指，現場保安早先以為行兇男子是粉絲，所以沒能及時阻止其上台。

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有消息稱，任達華被送到中山火炬開發區醫院，不過，該醫院工作人員表示目前不方便透露任何消息。

廣東省中山市公安局火炬開發區分局通報稱：7月20日上午10時17分許，香港藝人任某在中山火炬開發區參加一商業活動時被一名男子（身份待查）刺傷，嫌疑人已被當場制伏，傷者已送往醫院救治，無生命危險。案件正在進一步調查中。

網上流傳的疑似任達華在醫院內走動照片。（網絡圖片）

對於此次事件，英皇方面回覆稱，任達華今早在中山出席活動時被突襲，腹部及手指中刀，現正在醫院接受治療，情況隱定，請大家放心及多謝大家關心，有進一步消息會通知大家。

至於會否盡快安排任達華回港醫治？英皇方面説，一切要等醫院確定華哥情況安穩後才決定。