【任達華遇襲】網傳地產商欠款累被「點錯相」　負責人澄清無此事

香港藝人任達華在廣東中山出席商業宣傳活動時遇襲，被不明男子持刀行刺受傷。任達華隨即被送院救治，幸傷勢不重。 網上消息指，事緣地產商拖欠工程款，該男子是工程方的人，「工程方本想捅開發商老闆結果捅錯人」，惟相關負責人向內地傳媒澄清，公司沒有拖欠工程款或其他類型的欠款。

任達華當天是出席房地產開發商的宣傳活動。（微博）

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據瞭解，當時該男子上台時，保安以為是任達華的粉絲所以沒有阻攔，直至見到任達華流血才發現不妥，迅速上前的該男子制服。有現場工作人員回憶事發時的細節，形容該男子「像個領導一樣」，先是慢慢地走上台與任達華握手，隨後用手掌般長的利刃行刺。

中山火炬高技術產業開發區管委會的工作人員指，經初步瞭解，該男子是中山市石岐區人，具體動機仍在調查中。任達華證實左腹有兩道約3釐米的刀傷，4根手指亦有被劃傷，但傷情穩定，無生命危險。

《新京報》引述活動主辦方「深中裝飾城」策劃部經理李浩回應指，「深中國際裝飾城恩典投資商業有限公司」沒有任何拖欠工程款的行為，也沒有社會任何的欠款行為。此外，李浩又強調對事後的網絡暴力保留追求法律責任權限，同時亦正在積極配合警方調查。

網傳是地產商拖欠工程款連累任達華被「點錯相」。（微博）

至於當地警方則在通報中稱任達華被男子刺傷後已獲送往醫院救治，無生命危險，後者被當場制服，案件正在進一步調查中。

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（綜合報道）