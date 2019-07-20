【任達華遇襲】中央政法委微博發文關注：祝任達華早日康復

香港藝人任達華今天（20日）上午在廣東中山出席活動時被人刺中腹部受傷。任達華遇襲消息傳出後，引發各界關注。中央政法委官方微博及中國警察網也都對此表示關注，中央政法委官方微博還祝願任達華早日康復。

中央政法委官方微博發文。（微博截圖）

中央政法委新聞網站官方微博@中國長安網 20日下午發文關注了這一突發事件：

據警方通報，7月20日，演員任達華在廣東中山參加商業活動時被一男子（身份待查）刺傷，嫌疑人已被控制。案件正在進一步調查中。安哥（中國長安網）問了前方，説傷在右下腹，醫生説問題不大，能行走，很快就可以回香港。還記得#致敬中國英雄#節目中，任達華為掃黑英雄張少華團隊深夜送水果慰問，此刻也祝願他早日康復！

在《致敬中國英雄》節目中，任達華為掃黑英雄團隊深夜送水果。（影片截圖）

@中國長安網還隨文附上了此前在《致敬中國英雄》節目中，任達華為掃黑英雄張少華團隊深夜送水果慰問的視頻。

據瞭解，《致敬中國英雄（政法季）》是由中央政法委政法綜治信息中心和湖南省委政法委聯合打造的大型訪談類電視節目，該節目共10期。該節目採取第三人的視角，通過明星、名人體驗式參與內地政法實際工作，講述內地政法人物故事。任達華曾參加過其第六期節目。

任達華曾參加過《致敬中國英雄（政法季）》節目。（網絡圖片）

「中國警察網」微信公眾號20日下午也發文《剛剛，警方通報任達華被捅：無生命危險》。公眾號發文介紹稱：任達華，1955年3月19日出生於中國香港，1987年開始接拍影視劇，2004年憑藉《PTU》獲得第9屆香港電影金紫荊獎最佳男主角獎，2010年憑藉《歲月神偷》再次獲得第29屆香港電影金像獎最佳男主角獎，前段時間其參演的緝毒題材劇《破冰行動》大火，任達華也收穫觀眾一致點贊。

（澎湃新聞）