【任達華遇襲】傷人漢患妄想症　律師：是否負刑責需經程序鑑定

任達華昨日（20日）在中山出席活動時被人用刀襲擊，刀傷輕微觸及內臟，送院接受手術後情況穩定，當晚在經理人公司安排下返港就醫。 傷人男子事後證實患有妄想症。有內地律師表示，他是否要負上刑責需經鑑定，而活動組織者或需依法承擔相應的民事賠償責任。

陳男患有妄想症。（中山市公安局）

+ 4 + 3 + 2

北京市京師大連律師事務所的律師安順表示，公然刀刺任達華的陳姓男子涉嫌故意傷害罪，據《刑法》規定，故意傷害他人身體，依傷害程度可處最高10年有期徒刑。

但《刑法》亦規定，精神病人在不能辨認或者不能控制自己行為的時候造成危害結果，經法定程序鑑定確認的，不負刑事責任；尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力，應當負刑事責任，但是可以從輕或者減輕處罰。因此，陳男最終是否需要負刑事責任，需要經過法定程序鑑定。若他在行兇期間並未喪失控制力，可能會被判處3年以下的有期徒刑、拘役或者管制。

安順指出，無論陳男最終是否承擔刑事責任，其本人或其監護人（若有）需要承擔相應的民事賠償責任。

活動組織者需負民事賠償責任

安順又指，《侵權責任法》規定，商場、銀行等公共場所的管理人或者公眾活動的組織者，未盡到安全保障義務，應當承擔侵權責任或相應的補充責任。故此，雖然任達華受傷是陳男所為，但因為在裝飾城活動中受傷，組織者需依法承擔相應的民事賠償責任。

（政知圈）