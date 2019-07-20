【任達華遇襲】保安公司自誇「奮不顧身」救人　網民怒批：唔知醜

香港藝人任達華20日在廣東中山出席商業宣傳活動時遇襲，被不明男子持刀行刺受傷。任達華隨即被送院救治，幸傷勢不重。 當日下午，在活動現場負責安保的廣東粵盾保安服務有限公司（以下簡稱「粵盾公司」），卻在其官方微信中發佈了一則消息，自誇公司保安隊員「奮不顧身、用最快速度上前撲倒歹徒，未使事態往更嚴重發展」，引起熱議。

任達華在台上突然遭到一名男子持刀刺傷。（影片截圖）

任達華遇襲的影片曝光後，網民痛罵犯案男子行為惡劣，同時也不滿主辦方沒有做好安全管理，任達華被捅刀7秒，現場保安人員才出現壓制男子，連他受傷下台，都還要自己找醫院，怒斥「甚麼垃圾主辦方！」

雖然有消息指出，主辦單位以為行兇男子是粉絲，才沒有立即阻攔，但仍有網民痛批，「那麼多保安是擺設嗎？」但就在一片罵聲中，粵盾公司仍公開表揚其保安職員的「英勇事跡」。

保安公司稱隊員「飛奔上台奮勇制服」行兇男子。（微信@廣東保安家園）

該公司的官方微信號（@廣東保安家園）發文稱，「今天（20日）上午，公司派出保安隊員數十名，主要負責該典禮現場週邊的秩序維護和交通疏導工作。誰知，典禮活動內場的嘉賓席中出現一名中年男子緊隨嘉賓上台後突然對一名港台明星亮出小刀行刺。當時事態非常緊急，正在週邊值守的數名廣東粵盾保安隊員見此情況，飛奔上台奮勇制服該行兇男子。」

文章最後還稱，「緊急事件事發時非常突然，不過廣東粵盾保安隊員們敢於奮不顧身、用最快速度上前撲倒歹徒，未使事態往更嚴重發展，值得點讚！」但其後又將「值得點讚」四個字刪掉。

對於保安公司的自誇，不少網民感到非常反感，「人都已經被刺傷了，你們還好意思稱你們的保安『敢於奮不顧身、用最快速度上前撲倒歹徒』，你們不感覺害臊麼？」「這個公司厚顏無恥的程度，真是令人大開眼界。」「不要臉。」

（綜合報道）