【最貴午餐】孫宇晨稱因腎結石取消與巴菲特會面　指捐贈仍然有效

早前，一年一度的「股神」巴菲特（Warren Buffett）慈善午餐拍賣拍出了天價457萬元美元（約3,563萬港元），幸運兒」為內地區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨。 不過，今天（23日），孫宇晨突然在個人微博上發佈消息稱，「本人因突發腎結石正於醫院治療，因故取消與巴菲特先生的午餐會面。」

孫宇晨在個人微博上發佈消息稱取消會面。

孫宇晨還在微博中特別強調，「目前身體情況一切穩定，處於恢復期，無法接受採訪，請各位原諒。待近期身體恢復後，將很快與外界見面。」

孫宇晨還表示，對於格萊德基金會的捐贈已經完成，仍然有效。

按照計劃，孫宇晨與巴菲特的午餐會將於星期四舉行。

6月4日，孫宇晨宣佈，以破紀錄的456.7888萬美元的競拍價格，拍下了第20屆巴菲特慈善午餐。巴菲特一年一度的午餐拍賣所得款項將捐贈給格萊德基金會（GLIDE）。

6月4日淩晨時分，孫宇晨通過波場TRON官方微博發佈了《致社區的一封信》，信中表示自己是巴菲特價值投資理念的長期信仰者，並認為長期價值投資策略與加密貨幣是一回事，「此次參與巴菲特慈善午宴，不僅是我個人生涯的亮點，波場TRON和BitTorrent公司重大的一天，更象徵著整個區塊鏈社區的勝利」，孫宇晨稱。

孫宇晨出生於1990年7月，本科畢業於北京大學歷史系，研究生就讀於美國常青藤名校賓夕法尼亞大學。2013年，當時還是比特幣愛好者的孫宇晨在矽谷接觸到了Ripple Labs項目後，直言Ripple比比特幣還要神奇，一個多月後，他以Ripple Labs大中華區首席代表的身份回國創業。

回國後，成為幣圈創業者的孫宇晨開始注重圈子和人設的打造。2014年3月起，孫宇晨一邊通過接受媒體採訪、參加論壇做宣傳，另一邊，成立了鋭波科技，並拿到了信中利資本領投，IDG資本、中科資本、清控科創等多家創投跟投的千萬美金級A輪融資。

2015年，孫宇晨當選了中國福布斯30位30歲以下創業者，並入選湖畔大學。從此之後，「馬雲門徒」變成了孫宇晨本人最喜歡使用的頭銜。圍繞在孫宇晨身邊的質疑聲一直不絕於耳，甚至被冠以「幣圈微商」的稱號。孫宇晨也常因為行事高調被認為善於炒作行銷，包括此次拍得巴菲特午餐，也被認為只是一次炒作行銷。

（澎湃新聞）