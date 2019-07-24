公安部：「雲劍」行動1個多月　抓獲10年以上在逃人員345人

內地公安部星期三（24日）召開新聞發布會指出，自6月13日開展「雲劍」行動以來，共抓獲在逃人員57106人，其中潛逃10年以上的在逃人員345人。

7月24日上午，公安部召開新聞發布會。（公安部）

公安部新聞發言人郭林介紹，該部部署全國公安機關自6月13日至10月31日開展「打詐騙、抓逃犯、保大慶」的「雲劍」行動，是針對電信網絡詐騙、民族資產解凍類詐騙、「套路貸」等新型犯罪專項打擊，遏制此類犯罪高發勢頭。

充分運用科技手段追捕逃犯

公安部刑偵局長劉忠義通報，行動開展以來，全國公安機關探索運用科技手段，強力緝捕在逃人員，取得顯著成效，共抓獲在逃人員57106人，比去年同期增長32%。其中，嚴重暴力犯罪案件在逃人員7266人，詐騙、盜竊等侵財犯罪在逃人員16686人，分別比去年同期增長20%、28%。

他介紹，在「雲劍」行動中，全國公安機關充分運用科技信息化手段，強化研判分析和協作配合，廣泛發動民眾舉報線索，取得良好成效，共抓獲潛逃5年以上的在逃人員1350人，潛逃10年以上的在逃人員345人，分別比去年同期增長25%、30%。通過集中追逃，全國公安機關破獲了一批塵封多年的積案，並將繼續加大對歷年重大在逃人員的緝捕力度。

（公安部）