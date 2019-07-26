香港新義安分支75人涉黑案深圳開審　曾致7人死2重傷

據深圳市中級人民法院消息，7月25日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理被告人陳永森等75人組織、領導、參加黑社會性質組織案。

深圳公安局刑偵支隊專案組的辦公室堆滿與案件有關的卷宗。（南方都巿報）

公訴機關指控，自上世紀九十年代初開始，被告人陳永森利用陳錫波（另案處理）香港新義安黑社會組織成員的背景，通過籠絡鄉鄰、招納小弟、糾集大量社會閒雜人員等途徑，長期盤踞在沙井、福永街道一帶為非作惡，逐步建立起以其本人為組織、領導者，成員固定、人數眾多的黑社會性質組織。

公訴機關稱，該組織按照「江湖規矩」和香港「新義安」黑社會組織的規則管理組織成員，維繫組織框架，並長期通過非法手段經營土地開發、廢品收購、賭場、黑煤氣等行業，實施了故意傷害、搶劫、敲詐勒索、開設賭場、聚眾鬥毆、尋釁滋事、強迫交易等違法犯罪活動，攫取了巨額非法利益，致七人死亡、兩人重傷、七人輕傷，嚴重擾亂了當地經濟和社會生活秩序。

法庭對沒有委託辯護人的被告人指定了律師為其提供辯護，依法保障被告人各項訴訟權利。因被告人眾多、案情疑難複雜，預計庭審將持續20餘天。庭審當天，被告人親屬、新聞記者及社會各界人士等近百人旁聽了庭審。

（新京報）