為走私生豬白糖在中越邊界挖5通道　雲南涉黑團夥66人判刑

雲南文山早前破獲一起跨國走私案件，當地一個涉黑團夥在當地官員的庇護下，常年從越南向中國境內走私生豬、白糖等物資，為了方便走私，他們甚至還挖出5條專用通道。 7月2日，團夥首腦陳加偉犯組織、領導黑社會性質組織罪等10項罪名，數罪並罰，被判處有期徒刑二十五年，剝奪政治權利四年，其餘36名被告人被分別判處有期徒刑十二年至有期徒刑二年不等的刑期，其他人判處緩刑。

庭審現場。（文山檢察院微博）

2017年11月，一起走私案由馬關縣檢察院上報文山州檢察院進行例行審查。這起走私案的主犯叫陳加偉，涉嫌走私越南生豬、白糖等國家禁止進出口的貨物和普通貨物。

然而，文山州檢察院在審查該案時發現，這起案件中的涉案團夥人員眾多，且犯罪組織核心成員穩定，組織架構明確，經濟來源獨立，已基本具備黑社會性質組織犯罪的四個特徵。

此後，文山州檢察院遂指導馬關縣檢察院向該縣公安局移送涉黑犯罪線索。經過長期偵辦，最終確定為該團夥以涉黑犯罪為主的13項罪名，涉及犯罪嫌疑人66人。

法庭宣判。（文山檢察院微博）

據通報，2015年以來，陳加偉等人在文山州紅河縣橋頭鄉租用挖掘機，在中越交界山脈私挖5個走私通道實施走私犯罪，共走私越南生豬340車次，總重6000餘噸，市場銷售價超過1億元；走私入境白糖177.2噸，偷逃稅款69萬餘元。此外，陳加偉還曾聚眾衝擊鄉鎮府、毆打鄉政府工作人員，組織人馬和其他團夥鬥毆，並對妨礙其走私活動的村民進行毆打，當地群眾聞「偉」色變。

陳加偉能坐大成勢，背後有不小的「保護傘」。檢察機關截至目前共發現「保護傘」職務犯罪線索19件20人。

7月2日，經雲南省文山州檢察院提起公訴，陳加偉等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織案一審宣判：判決主犯陳加偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、走私國家禁止進出口的貨物罪等10項罪名，數罪並罰，決定執行有期徒刑二十五年，剝奪政治權利四年，並處沒收個人全部財產；其餘36名被告人被分別判處有期徒刑十二年至有期徒刑二年不等的刑期，另有29名被告人認罪認罰，並簽署具結書，適用緩刑。

（檢察日報）