【逃犯條例】外交部：駐港部隊嚴格守法，是繁榮穩定的定海神針

近月香港爆發連串反對修訂《逃犯條例》的示威衝突，引起國際關注。 美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）當地時間25日接受美媒訪問時，被問到會否擔憂中方出動駐港解放軍協助處理香港的情況，他回應稱，希望中方能夠做正確的事。 對此，中國外交部發言人華春瑩26日表示，解放軍駐港部隊嚴格遵守香港基本法和駐軍法，是維護香港長期繁榮穩定的定海神針。

外交部發言人華春瑩26日表示，解放軍駐港部隊是維護香港長期繁榮穩定的定海神針。（資料圖片/央視新聞）

華春瑩當日在例行記者會上表示，她注意到最近蓬佩奧有關擔心中國解放軍駐港部隊是否會介入，以及他對香港近期發生的一系列事態的表態。中方一直強調，中央政府支持特區政府依法履職，依法維護香港的穩定、安全與繁榮。

華春瑩強調，香港是中國的香港，中國絕不會容許任何外國勢力插手和幹預香港事務。她説，對於現在有些歐美外界人士對於駐港部隊的一些關切與言論，日前國防部新聞發言人已經就解放軍駐港部隊依法履職盡責作出了明確的表態。

華春瑩還表示，香港回歸以來，解放軍駐港部隊嚴格遵守香港基本法和駐軍法，忠實地履行防務的職責，已經成為維護香港長期繁榮穩定的定海神針。

（澎湃新聞）