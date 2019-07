【逃犯條例】解放軍駐港司令員6.13晤美國防部高官：不干預港事

路透社今日(9日)獨家報道,指解放軍駐香港部隊司令員陳道祥少將在上月13日,在中環香港解放軍總部與美國國防部亞太安全事務首席副助理部長David Helvey會晤,即是在6月12日金鐘警民衝突爆發翌日。路透社引述消息指,陳道祥在會上主動表明,解放軍不會改變長久以來不干預港事務的原則,就算本港有政治動蕩都不會出動。

駐香港部隊司令員陳道祥少將。(資料圖片/政府新聞處)

司令員陳道祥:香港事務由香港政府解決

路透社今日(9日)發表題為《China's PLA signals it will keep Hong Kong-based troops in barracks》(中國解放軍示意會維持駐港部隊在軍營內)獨家報道,引述消息指,陳道祥與David Helvey的會面中,主動表明解放軍不會改變一直以來對港政策,軍隊不會干預港事務。消息人士對陳主動提起這個議題感到詫異,「這是一個在敏感時刻出來的明確信號。」

報道又引述解放軍高層消息指,「香港事務由香港政府解決。」

▼6.12金鐘衝突.下午▼

+ 12 + 11 + 10

一位不願透露姓名的美國國防官員,證實陳道祥與David Helvey見面,強調是二人私人聚會。

中國國防部及解放軍駐港部隊未有回應路透社查詢。

翻查資料,解放軍駐香港部隊於4月8日公布任命陳道祥接替譚本宏,任駐港部隊司令員。陳道祥為原廣州軍區副參謀長、南部戰區副參謀長,在任職新聞稿上,他提到,對香港社會實行「一國兩制」取得的成績充滿敬意,堅決維護國家的主權、統一、領土完整和香港的安全。

盧偉聰曾稱無考慮過找解放軍協助

翻查資料,警務處處長盧偉聰於6月13日見記者時被問到,有無計劃出動解放軍,盧偉聰指出無考慮過,因有足夠警力應付。至6月29日,警方就七一遊行舉行記者會,中區警區副指揮官辛子健兩次被問到會否尋求駐港部隊協助時表示,由始至終無這個需要,至於日後會否有需要屬假設性問題,無法回應。