【一帶一路】削減1/3造價　馬來西亞東海岸鐵路停工一年終復工

中國「一帶一路」倡議重要基建項目之一的馬來西亞東海岸鐵路計劃（ECRL），停工一年後終在星期四（25日）正式宣佈復工，預料可於2026年竣工並開始投入運作。

ECRL正式復工。（陸兆福Facebook圖片）

馬來西亞交通部長陸兆福在復工儀式上表示，如今ECRL會由馬來西亞鐵路銜接公司（MRL）與中國交建（CCCC）成立的合資公司承建，各持股50%，共同承擔一半費用。陸兆福又指，兩間公司將藉由合資公司共同推進與維護ECRL，共享知識及培訓。

重新規劃的ECRL分為3段工程，分別是吉蘭丹州哥打峇魯到龍運的A段，登嘉樓州龍運到文德甲的B段，以及彭亨州文德甲到巴生港口的C段。整條鐵道共有20個車站，其中14個車站供客運，5個車站是客貨共用，1個站為貨運。

ECRL最初的造價過高，馬哈蒂爾上任新首相後隨即叫停。（資料圖片）

ECRL最初是由中國交建（CCCC）承建，惟因工程造價過高，馬哈蒂爾（Mahathir Bin Mohamad）上任馬來西亞新首相後宣佈要重新審議。最終中馬兩國及有關公司經多次談判後，同意大幅削減近1/3的造價，從655億令吉（約1247億港元）降至440億令吉（約838億港元），並於4月達成共識重啟。

外交部發言人華春瑩在星期五（26日）亦有作出回應，指中方歡迎有關項目重啟，願同馬方一道實施好項目，帶動沿線地區經濟社會發展，造福當地人民。華春瑩又強調，此事再次説明「一帶一路」合作也好，其他合作也好，遇到一些問題和挑戰並不可怕，只要雙方有建設性態度和發展眼光，本着互諒互讓的精神友好協商，總能克服困難、推進合作，最終實現互利雙贏

（綜合報道）