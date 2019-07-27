曬清華大學錄取通知書　棋手柯潔難掩興奮：我也是大學生啦

七次世界冠軍得主、中國圍棋職業九段棋手柯潔此前在與人工智能AlphaGo的「人機大戰」後聲名大噪，受到外界廣泛關注。 稍早前，柯潔被清華大學免試錄取，他昨天（26日）在微博上曬出該校正式的錄取通知書。

柯潔在微博上曬清華大學錄取通知書。（微博截圖）

除錄取通知書以外，柯潔也發佈了他與家人的合照，並配上「從今天開始，我也是一名大學生啦！！！開心！！！感謝媽媽的攝影技術支持」字句，興奮心情表露無遺。

公開資料顯示，1997年8月出生的柯潔，是中國圍棋職業九段棋手，他2013年就開始擔任中國圍棋甲級聯賽主將，曾獲多項國內國際圍棋大賽冠軍，2019年1月，他拿到了自己的第七個世界冠軍，成為世界圍棋歷史上最年輕的「七冠王」。

體育總局今年3月公示了一份優秀運動員免試進入高校學習的名單，柯潔被推薦進入清華大學。如今錄取通知書到手，此事算是塵埃落定。

據悉，如無意外，柯潔將於今年9月正式成為一名清華大學的大一新生，就讀工商管理專業。曾有網友建議他讀人工智能（AI）專業，但柯潔表示，AI專業需要非常硬核的數學知識，他達不到那麼高的要求。

實際上，不少棋類國手都選擇讀大學進修，中國圍棋另外一位領軍人物——圍棋世界冠軍「八冠王」古力也在清華大學人文學院歷史系學習。國際象棋特級大師侯逸凡就進入北京大學，攻讀國際關係科目。

（綜合報道）