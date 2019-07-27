【新疆再教育營】50國力挺中國涉疆立場：打擊暴恐與保護人權結合

據環球網報道，截至26日下午6時，50國常駐日內瓦大使聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果，支持中國在涉疆問題上的立場，比最初聯署致函的37國又增添了13國。 此外，還有國家通過單獨致函、發新聞稿等方式呼應和支持中方主張。

中國駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團官網截圖。

根據中國駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團官網公佈消息，50國大使在信函中積極評價中國經濟社會發展成就、反恐、去極端化成果和人權保障水準，讚賞中方多次邀請各國使節、國際組織官員、媒體人士訪疆；指出訪疆期間所見所聞與西方媒體報道的完全不一樣，敦促部分國家停止借未經證實的資訊對中國進行無端指責。

委內瑞拉駐中國大使館25日表示，中國根據自身情況，對打擊和預防恐怖主義給予了相同程度的重視，將打擊暴力恐怖主義犯罪和促進保護人權結合起來。委方讚賞中國的努力。

50國大使在信函中積極評價中國經濟社會發展成就、反恐、去極端化成果和人權保障水準。（資料圖片/法新社）

此外，環球網的報道稱，聯名國家中的一大部分是穆斯林人口佔多數的國家，諸如沙特、阿聯酋、埃及等國，更是在伊斯蘭世界頗具影響力的地區大國。有媒體分析認為，伊斯蘭國家的認可，足以説明全球對中國在新疆實施的發展與反恐模式的支援。

據悉，中國政府在新疆設置「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」），被指用以關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族穆斯林民眾，在國際上引起廣泛批評。許多國家政府及非政府組織指其侵犯人權。

外界認為，可能已經有超過一百萬人被送入再教育營。（資料圖片）

此前據路透社報道，有22國發出聯署信函，呼籲中國停止拘押穆斯林民眾的行動，其中包括澳洲、加拿大、日本以及英、法、德、瑞士等歐洲國家，但不包括一年前退出人權理事會的美國。

（綜合報道）