【上流寄生族】疑觸及貧富對立遭內地影展撤映　主辦方：技術原因

勇奪康城影展最高榮譽金棕櫚大獎的韓國電影《上流寄生族》（內地譯作《寄生蟲》），原安排昨日（28）日在青海西寧FIRST青年電影展放映，卻在放映前一日（27日）突然被取消。 外界分析認為，《上流寄生族》遭內地「封殺」，可能與電影內容觸及敏感社會議題有關。

根據介紹，《上流寄生族》述韓國底層一個四口之家，如何偶然和一個富有家庭結緣，隨之發生了一連串意外事件。導演奉俊昊利用對比強烈的影像和黑色幽默，探討人性的尊嚴和貧富之間的差距。

FIRST青年電影節主辦方在官方微博稱，取消放映是因為「技術原因」。（新浪微博截圖）

《上流寄生族》此前在韓國票房高收，也已先後在全球200多個國家和地區上映，包括香港。該片原定28日在青海西寧FIRST青年電影節作為閉幕影片放映，但在影展閉幕前夕，主辦方突然以「技術問題」為由，在官方微博宣佈取消放映，並表示：「難敍的遺憾未必失落於街頭，期待中的未來也未必立見於當下。」

取消放映的消息放出後，有影迷在微博曬出早前已搶好的電影票，表示無奈。而據內地影迷交流平台豆瓣網顯示，《上流寄生族》評分暫時高達9.2分，好評如潮。

《上流寄生族》在內地影迷交流平台豆瓣網上評分高達9.2分。（網站截圖）

據自由亞洲電台分析，《上流寄生族》涉及貧富懸殊問題，或許是「犯禁」的原因。專門研究韓國文化的香港中文大學學者鐘樂偉表示，《寄生蟲》從開始的寫實諷刺演變成兇險狂暴，最後更發生瘋狂暴力的血案，不排除因而超越了當局的底線。「內地的審批部門會擔心這些血腥的元素，會否鼓吹窮人以暴力去解決貧富對立的問題。」

實際上，「技術原因」是內地官方常用的表達。內地戰爭片「八佰」原定在上月的第22屆上海國際電影節以開幕影片亮相，也是「技術原因」未能上映，迄今尚未確定上映日期。當時有報道指出，「八佰」取消上映的真正原因疑為「過度美化國民黨抗戰」。

此外，內地導演張藝謀以中國1966年至1976年文化大革命時期為背景拍攝的影片「一秒鐘（One Second）」，原計劃今年2月在柏林國際影展上首次亮相並角逐金熊獎，最後卻因「後期製作的技術問題」，退出柏林影展。

（綜合報道）