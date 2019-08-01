【暫停赴台個人遊】陸3航空公司免費退票　華航長榮觀望市場變化

大陸文旅部昨日（7月31日）發公告，自今日（8月1日）起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，亦即暫停批出《往來台灣通行證》上的「個人旅遊簽注」，但團體遊就不受影響。 今日，包括深圳航空、南方航空和東方航空等多家大陸航空公司相繼宣佈，允許台灣航線已購票自由行乘客可免費退票。

大陸部分航空公司陸續宣佈，允許台灣航線已購票自由行乘客可免費退票。（微博）

8月1日上午11時20分，深圳航空微博官方帳號發佈關於深航涉及中國台灣航線客票特殊處置方案的通知：在8月1日零時前購買、旅行日期為8月1日零時之後、所持票證為479客票或999客票的台灣自由行旅客，可免費退票。

南方航空官方網站微博帳號也於11時56分發佈機票退票規定通知。該通知表示，所有客票為南航784票證，出票日期為2019年7月31日及之前、旅行日期為2019年8月1日及之後，客票航程包含中國大陸於台灣之間南航航段的中國大陸籍自由行旅客，可於8月31日前免費退票。

12時14分，東方航空官方微博帳號發佈《關於台灣地區航線相關客票特殊處置的公告》，提供客票免費變更或退改方案。公告稱，7月31日24時及之前出票、旅行日期為8月1日0時及之後、購買東上航台灣地區航線客票的自由行旅客，可在客票有效期內申請辦理退票手續，無需支付手續費。

台灣長榮航空稱，因應陸方自由行政策的改變，長榮目前仍依原規劃班表飛航。（資料圖片/視覺中國）

華航、長榮：因應市場變化來調整機型

在台灣，中華航空和長榮航空都表示，兩岸線約佔營收比重一成，目前還是以商務客為主，未來會因應市場變化來調整機型。

據悉，華航集團兩岸航線總計飛航28個航點，每週119班，平均載客率超過九成。華航表示，會持續觀察兩岸政策發展，將依據旅運需求及旅客組成，透過機型調整與機動調整運能優化航網效益。北京、上海、廣州、深圳等一線航點，考量商務旅客還是主力，一直佔有一定比例，將持續強化航線，維持收益、獲利穩定。

長榮及立榮航空目前飛航大陸26個航點，每週122班，平均載客率超過八成，散客與團體旅客比約7：3，營收佔比約為10%。因應陸方自由行政策的改變，長榮航空目前仍依原規劃班表飛航，未來會視市場需求來調度適當的機型，並持續觀察市場變化再做進一步因應，再規劃調整。

（環球網、聯合新聞網）