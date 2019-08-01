拒絕接受組織挽救、追求低級趣味　茅台集團前副總高守洪被雙開

貴州省紀委監委周四（1日）通報中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司（茅台集團）前副總經理高守洪嚴重違紀違法問題，經紀律審查和監察調查，決定給予其開除黨籍處分、公職處分，並收繳違紀違法所得，將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。 高守洪是茅台今年內落馬的第3名前高層。

通報指，高守洪違反政治紀律和政治規矩，對中共不忠誠不老實，長期欺騙組織，一再拒絕接受組織的教育、幫助和挽救，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受他人禮品、禮金；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；違反廉潔紀律，違規在與所任職企業有業務關系的企業投資入股、違規兼職取酬；違反生活紀律，追求低級趣味；違反國家法律法規，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

高守洪其中一條罪狀是追求低級趣味。（資料圖片）

高守洪是在上個月初被公布免職，但當時未披露原因及去向，引發外界猜測。高守洪早在2014年就已是茅台集團副總經理，是一名「老將」。2001年，時任總經理助理的高守洪主導「白染紅」，貴州茅台成功收購昌黎紅城葡萄酒公司。在進口葡萄酒尚未大規模進入中國市場時，高守洪在近20年前就提出僅僅依靠單一品種的茅台白酒，企業的發展會停滯不前，難以將企業做大做強，需要尋求新的經濟增長點。

高守洪至今仍是貴州茅台酒廠（集團）貴陽商務有限責任公司的法定代表人、董事長、總經理，該公司是茅台集團的全資子公司，成立於2007年。但近年來，關於高守洪在茅台集團工作的相關報道並不多見，早已淡出公眾視野。

（綜合報道）