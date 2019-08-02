【建軍節】中國空軍發宣傳片　疑似中俄轟炸機聯合巡航畫面首公開

8月1日中國建軍節，中國空軍發佈了宣傳片《初心伴我去戰鬥》，展現空軍發展的新氣象。在宣傳片中，空軍主力戰機相繼亮相，一些重大任務畫面先後出現，疑似中俄轟炸機聯合巡航的畫面也首次公開。

殲-20在短片中佔據最大篇幅。（影片截圖）

在2分鐘的宣傳片中，中國空軍現役先進戰機悉數亮相，包括殲-20、殲-16、殲-11、殲-10B/C、蘇-35、蘇-27、轟-6K等機型。宣傳片並未體現地空導彈、雷達等部隊的戰鬥訓練場景，似乎是有意突出航空兵的戰鬥力主體地位。

宣傳片中，殲-20是最耀眼的主角，該機是目前國產最先進戰機，其畫面在宣傳片中的時間佔到將近1/3。其中第一個場景是殲-20與一架疑似雙座型蘇-27在同一機場，背景中則出現了可能是轟-6K等大型飛機的畫面。視頻中既有單機加力起飛的畫面，也有從艙內拍攝的疑似多機編隊飛行畫面以及與三代機、三代半戰機編隊飛行的畫面。殲-20被認為是能夠改變遊戲規則的空軍第四代戰機。

疑似中俄轟炸機聯合巡航畫面，上方為轟-6K，下方為圖-95。（影片截圖）

轟-6K除了警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航等畫面，還著重展現夜間、低能見度、低氣象條件下訓練和掛彈飛行場景，體現出轟炸機部隊的訓練難度不斷提高。

此外，宣傳片中多次出現中國空軍轟-6K轟炸機與俄羅斯空天軍圖-95轟炸機相伴飛行的畫面。

7月24日，國防部表示，23日，中國與俄羅斯兩國空軍在東北亞地區組織實施首次聯合空中戰略巡航，中方派出2架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95飛機混合編隊，在日本海、東海有關空域按既定航線組織聯合巡航。該宣傳片中的轟-6K與圖-95編隊飛行畫面非常符合這一特徵。

（環球時報）