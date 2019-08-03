被指「私帶有嚴重政治問題出版物入境」　珠海退休官遭開除黨籍

日前，經珠海市委批准，珠海市紀委監委對珠海市農業農村局原調研員林振超嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。值得注意的是，除了收受財物等罪名外，林振超還被指攜帶含有嚴重政治問題等內容的違禁出版物入境。

林振超（右一）在調研。（中國珠海網）

珠海市監委稱，林振超違反政治紀律和政治規矩，私自攜帶含有嚴重政治問題等內容的違禁出版物入境；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、股權，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，不按規定如實申報個人有關事項；違反廉潔紀律，長期借用管理和服務物件車輛供其親屬使用，利用職務上的影響，為親屬謀取利益；違反國家法律法規，利用職務上的便利，為他人謀取利益並非法收受財物，數額巨大，涉嫌受賄犯罪；濫用職權，致使國家利益遭受重大損失，涉嫌濫用職權犯罪。

珠海市紀委監委指出，林振超行為性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，決定給予林振超開除黨籍處分；由珠海市監委取消其退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

林振超，男，1961年8月21日出生，他曾歷任珠海市農業局、珠海市海洋農漁和水務局黨組成員、副局長，2018年12月任珠海市海洋農業和水務局調研員，後於2019年2月退休。

（南粵清風網）