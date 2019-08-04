29間世界500強官網中國地圖被查整改　5步識別「問題地圖」

日前，內地熱播偶像劇《親愛的，熱愛的》有畫面呈現的中國地圖被指有問題，與官方地圖相比缺少海南島、台灣，中印邊境東西兩段的劃分亦遭批不準確。事後，主管地圖技術審查的自然資源部已責成屬地管理部門上海市規劃和自然資源局，對涉嫌違法違規的行為依法處理。 據內媒《觀察者網》報道，除了影視劇、出版物等時有「問題地圖」事件發生，一些外企同樣屢屢出現這類問題，自然資源部上半年完成了對29間世界500強企業官網「問題地圖」的核查整改工作。

自然資源部推出官方地圖指引。（自然資源部）

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對於《親愛的，熱愛的》「問題地圖」事件，自然資源部地圖管理處有關負責人透露，該部對電視劇相關內容的初步核查結果顯示，該劇存在登載使用的地圖未履行地圖審核程序的問題；電視劇應規範、正確地使用地圖，按照「誰公開，誰送審」的原則，出品方負有送審地圖的責任。

該負責人續指，根據《地圖審核管理規定》，出版、展示、登載、生產、進口、出口地圖或者附着地圖圖形的產品的，申請人應當依照本規定向有審核權的測繪地理信息主管部門提出地圖審核申請。

負責人表示，自然資源部免費向公眾提供地圖審核服務，需審核的地圖可送至自然資源部政務大廳，由政務大廳提交至部地圖技術審查中心進行審查，便可在20個工作日內收到審查結果。隨着多部門對「問題地圖」監管、打擊力度的持續增強以及公民國家版圖意識的逐步提升，該部年審圖數量大幅增加，去年地圖審核量為8546件，圖幅數達50萬幅以上。

部署互聯網地圖監管系統

據報道，今年上半年，自然資源部與民政部等五部門聯合印發了《關於進一步清理整治不規範地名的通知》，並完成對29間世界500強企業官網「問題地圖」的核查整改工作；完成了國務院組成部門、省級人民政府主辦的大型會議和展覽徽標使用地圖情況的核查及「問題地圖」標識整改工作，並對涉及粵港澳大灣區相關新聞、「一帶一路」有關互聯網網站書刊、亞洲文明大會相關網站存在的「問題地圖」進行了核查整改。

數據顯示，從2017年開展的全覆蓋排查整治「問題地圖」專項行動看，全國共下架、查封、收繳的「問題地圖」產品達30.7萬件，立案查處違法違規案件達330件。自然資源部披露，目前2019互聯網地圖監管系統在國、省兩級已部署完成，並將通過不斷地技術升級，提高日常監管的力度與效率。

（觀察者網）