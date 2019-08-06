【章瑩穎案】美國伊利諾州大學將設捐贈基金紀念章瑩穎

美國伊利諾州大學中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遇害，伊利諾州大學近日表示，將建立捐贈基金紀念章瑩穎。大學將於本月與章瑩穎家庭共同召開發布會，正式宣布該基金的成立。

校方已建立一個線上捐贈平台，個人和家庭可以通過訪問該平台進行捐贈。（網站截圖）

目前，大學已為該基金建立一個線上捐贈平台，個人和家庭都可以通過訪問平台進行捐贈。平台顯示，捐贈基金是在章瑩穎家人的支持下成立，基金將會幫助處於危機中的國際學生及其家庭。截至周二（6日）上午9時45分，該基金已籌集3萬多美元。

伊利諾州大學香檳分校校監瓊斯（Robert J. Jones）在一份聲明中說，他受章瑩穎家人創建瑩穎基金的願望啟迪，「作為我們伊利諾州家庭的珍貴成員，章瑩穎的家庭正在經歷生命中最艱難的時刻，但他們仍在為其他人考慮。當有學生及其家人最需要時，他們的捐贈將帶來巨大影響。」

宣布基金成立的發布會原定於周三（7日）上午在校園舉行，但在章瑩穎家人的律師要求下被推遲，新的日期尚未確定。在基金成立發布會上，章瑩穎的父親將討論瑩穎基金的目的，以及他希望基金能帶來的影響，另外還會有代表宣讀章瑩穎未婚夫的致辭。

（綜合報道）