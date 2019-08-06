【原因未明】中駿集團江西在建樓盤突然坍塌　項目停工接受調查

綜合內媒報道，位於江西南昌縣的中駿雍景灣樓盤項目，其地下室車庫頂板在1日凌晨突然發生坍塌，幸未造成人員傷亡。據悉，南昌縣相關部門已責令發展商全面停工，南昌縣政府和住房和城鄉建設局也對事件展開調查。 中駿集團5日表示，會邀請外部專業檢測機構，聯合政府相關部門，進行事故原因調查，預計需要兩個月的時間才能得到最終調查結果，屆時將向公眾公佈最新調查結果。

坍塌現場。（網上圖片）

報道稱，涉事樓盤的多名業主3日獲得一份《關於雍景灣項目的情況說明》，由南昌駿捷房地產開發有限公司發出。

該份《說明》稱， 8月1日淩晨，雍景灣項目5#樓與10#樓之間地下室車庫頂板土方回填施工期間，在4點20左右局部無梁樓蓋區域挖機整平土方時突然發生局部下陷，現場施工管理人員立即啟動應急預案，對現場進行隔離，在4點45左右出現局部塌陷，塌陷區域面積估約500平方米。

《說明》還表示，經各方單位排查，該事件未造成人員、機械傷害及未對周邊主體樓棟造成任何影響。現市、縣兩級政府主管部門已對此事件形成調查組並展開調查。

樓盤發展商給業主的事故說明通知。（網上圖片）

惟多位業主質疑，目前官方調查組的結論尚未出來，發展商出示的情況說明稱局部塌陷未對周邊主體樓棟造成任何影響的說法值得商榷。中駿集團江西公司客戶關係部一位負責人則表示，上述說法僅是項目各方單位自查及現場評估的初步結論，最終的權威說法要以官方調查組的結論為準。

有業內人士表示，開發商公告的是無梁樓蓋區域發生塌陷，無樑樓蓋是一種不設樑、樓板直接支承在柱上、樓面荷載直接通過柱子傳至基礎的板柱結構體系。目前無樑樓蓋結構常常應用於商場、倉庫、冷庫和地下車庫等建築。其優勢之一便是能夠減少土方的開挖量，降低建設成本。但這種結構沒有主樑和次樑，鋼筋混凝土板直接支承在柱上，對樑託和樓板的承載能力要求較高。如果短時間內荷載太大，梁託柱板交接的位置失穩，就容易出現塌陷。

據報道，涉事樓盤地下室車庫塌陷現場已用黑色遮蓋物遮掩，施工現場大門已禁止業主進入。而項目所在地塊是中駿集團於2017年6月7日競得，佔地78.45畝，樓面價4038元人民幣/平方米，限價9000元人民幣/平方米，是南昌縣首個「限價不限購」項目。

此外，該項目在多個南昌房產信息平台的項目介紹中稱，中駿雍景灣項目為慶祝中駿成立30周年精工匠造，並在今年2月獲得「2018年度江西省建築安全生產標準化示範工地」榮譽稱號。

（澎湃新聞、中國建設報）