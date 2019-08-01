【有片】陝西小型水壩坍塌　洗煤廠及街道被淹　村民滿身污水大哭

陝西延安子長縣一個蓄水池今天（8月1日）突發潰壩，附近洗煤廠及街道被淹，黑色污流沖走了不少汽車，甚至有村民瞬間變成「泥人」。 據悉，救援人員已經前往現場進行緊急搶修，目前暫未接到人員傷亡報告。

一名男子全身佈滿黑色污水，神情痛苦。（影片截圖）

據內媒報道，事發在子長縣瓦窯堡鎮桃樹窪村，從網上流傳的影片所見，黑色的水流和淤泥衝上街道，多輛私家車被污水沖走。其中一名男子坐在路邊，從頭到腳全身佈滿黑色的污水，神情痛苦，並大哭説：「娃娃（孩子）在家裏沒出來……」。

瓦窯堡鎮村民王先生稱，接到妻子電話説自家的車輛被洪水沖走，現在已經找不到。當地的保險公司表示，陸續接到多起瓦窯堡鎮車主報案稱「車被洪水沖走」的情況。

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子長縣委宣傳部表示，8月1日上午9時50分許，子長縣瓦窯堡街道後橋村一洗煤廠2處棄渣點，由於近日連續強降雨形成棄渣蓄水池，發生滑塌造成下游魚塘溢流，湧入洗煤廠，沿溝道進入縣城秀延河，部分車輛受損，未造成人員傷亡。

該宣傳部還稱，事故發生後，已啟動應急預案，成立搶險救災指揮部開展搶險救災工作。目前，現場搶險工作基本完成，正在排查安全隱患。沿途衞生清理、污水攔截、事故調查等工作已全面展開。

（綜合報道）