【河南氣化廠爆炸】事故釀10死19重傷　衝擊波致附近房屋坍塌

河南三門峽義馬市一間氣化廠19日下午發生猛烈爆炸，據三門峽市政府新聞辦公室透露，截至20日凌晨3時，事故造成10人死亡、5人失聯、19人重傷，部分人受輕傷。國務委員王勇作出批示，要求當地部門做好搜救工作，並查明事故原因，嚴肅追責。 據央視新聞報道，距離事故現場500米，在氣浪衝擊下，有整排平房出現不同程度坍塌。

航拍爆炸現場。（央視新聞）

19日下午，河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠C套空分裝置發生爆炸著火事故，爆炸不涉及重大危險源罐區，生產裝置均已停擺。據內媒《新京報》報道，涉事工廠本月9日才獲評河南省2019年「安全生產風險隱患雙重預防體系建設省級標桿企業」，卻在10日後就發生爆炸事故。

有在爆炸現場附近的目擊者表示，事發當下聲音相當巨大，氣化廠的辦公大樓玻璃全被震碎，「在外面買東西的顧客，都被玻璃劃傷了。」另有許多的居民被嚇哭，馬路上也到處是碎片，甚至三公里外的汽車玻璃都被震碎。

官方暫未透露詳細事故原因，但據事發工廠一名工人分析，爆炸可能有兩種原因，一種是物理性爆炸，壓力高將設備衝開；還有一種情況是化學性爆炸，將空氣分離後會有氧氣和乙炔，如果乙炔洩漏後遇到氧氣，在高壓下設備有摩擦引起的火花，會引起爆炸。

中國石化工程建設公司副總工程師曹堅表示，義馬氣化廠爆炸車間用於分離氧氮氣，，其特點是使用深冷分離方法，需在-150℃下操作。該裝置總體比較安全，即使發生爆炸也不會對環境造成嚴重污染。

曹堅認為，本次爆炸可能是壓力容器安全泄放失控導致超壓，「温度高了，液體變成氣體，液氧液氮變成氣體後膨脹，壓力高了就可能發生爆炸。」

爆炸事故致三公里外的汽車玻璃都被震碎。（人民網）

據悉，義馬氣化廠總佔地面積1300畝，員工總人數1220人，總投資55億元人民幣。目前該企業擁有產品產能為年產2.3億Nm3天然氣、24萬噸甲醇、20萬噸二甲醚、12萬噸合成氨、20萬醋酸、20萬噸硝酸銨以及9萬噸副產品。

（綜合報道）