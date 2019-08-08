【章瑩穎案】兇手認分屍丟棄　分解後或比手機更小尋獲可能性極低

中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遇害，兇手基斯滕森（Brendt Christensen）已因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁，且永不得保釋。不過，章瑩穎遺體的下落仍然未明。 當地時間周三（7日）上午，章瑩穎的家人舉行新聞發布會，指基斯滕森在殺死章瑩穎後，將屍體放置在3個不同的垃圾袋後丟棄。據悉，這是2017年6月章瑩穎最後一次被人發現以來，有關她遺體下落的第一個合法訊息。惟調查人員認為，雖然已有相關線索，目前找到章瑩穎遺骸的可能性仍微乎其微。

殺害章瑩穎的兇手基斯滕森已被判處終身監禁。（路透社）

綜合內媒報道，章瑩穎的家人當日在發布會上證實，基斯滕森此前告訴聯邦檢察官，在2017年6月9日他殺死章瑩穎後，將她的遺體分別置入3個垃圾袋，並於次日倒入公寓外垃圾桶。

案發兩日後，基斯滕森再將章瑩穎的私人物品以及他試圖掩蓋謀殺而使用的清理用品一同裝入一個大行李袋中。之後，他開車在香檳-烏爾巴納地區，將行李袋內的物品扔進不同的垃圾箱，最後將行李袋也扔進一個垃圾箱。

章瑩穎。（資料圖片）

搜索工作難度極大：遺骸或被壓縮得比手機還小

章瑩穎家人的代表律師在會上指出，雖然有了這些線索，但搜索遺體工作依然充滿挑戰。「很明顯，任何找回瑩穎遺體的嘗試都將是複雜而昂貴的，需要政府的監督和垃圾填埋場所有者的合作，而且沒有成功的把握。」

該代理律師並引述聯邦調查人員的話說，章瑩穎遺體被棄之處，面積約為半個足球場，並覆蓋了至少9米深的垃圾，若繼續尋找，需要將大量垃圾全部清理出來，這可能使工人接觸到危險物品，並可能造成環境問題。「 （聯邦調查人員）向我們描述，在目前這個階段，由於章瑩穎的遺體經過了分解和壓實，其大小目前可能比手機還小。」

章瑩穎紀念碑。（AFP）

兇手與檢方達成豁免協議

據悉，基斯滕森是根據2018年11月達成的豁免協議，告知聯邦檢察官上述有關章瑩穎遺體的線索。根據該協議，基斯滕森向檢察官說出章瑩穎遺體下落，而在審判結束之前，檢察官不得向任何人披露任何此類訊息，也就意味著這些證詞和任何依此獲得的證據都無法在其刑事定罪和量刑審判中使用。因此在判刑結束一週後，檢察官才將基斯滕森的說法告知章瑩穎的家人。

章瑩穎的父親（前一）和母親（後一）走出法院。（AFP）

章瑩穎家人痛哭離場

據報道，章瑩穎的父親7日在新聞發布會上表示，「如果那個人（基斯滕森）說的是真的，那就進一步證實他是一個無情、邪惡的人，我們譴責他的殘暴和惡意行為，希望他的餘生都遭受痛苦，就像他讓瑩穎在她生命的最後時刻受苦一樣。」他還說，現在明白要找到女兒的遺體是不大可能了。而章瑩穎的母親得知難以找到女兒遺體後，痛哭了一場，然後離開了發布會場。

（綜合報道）