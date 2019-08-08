【颱風利奇馬】增強為超強颱風或成為今年最強　料周六登陸浙江

今年第9號颱風「利奇馬」已於周三（7日）晚上增強為超強颱風，內地中央氣象台在周四（8日）早上6時發布颱風黃色預警，預料利奇馬或將成為今年以來登陸中國最強和影響最廣泛的颱風，範圍遍及多個省市。

中央氣象台預料，利奇馬將以每小時15公裡左右的速度向北偏西方向移動，逐漸向浙江沿海靠近，周六（10日）白天將在浙江中北部一帶沿海登陸，但也有可能在浙江近岸海面繼續北上。

受利奇馬影響，閩江兩岸出現大片朝霞。（視覺中國）

利奇馬現時集結在距離浙江寧波象山縣東南偏東方向約840公里，中心附近最大風力有16級（52米/秒）。中國氣象局辦公室、減災司、預報司、觀測司，氣像中心、氣候中心、衛星中心、信息中心、探測中心、公共服務中心、機關服務中心、宣傳科普中心、氣像報社、華風集團目前已進入Ⅲ級應急響應狀態，浙江、福建、江蘇、上海、山東及可能受影響的省級氣象局，亦將根據實際研判啟動或調整相應應急響應級別。

台灣中央氣象局已於周四早上8時30分發布陸上颱風警報。（台灣中央氣象局）

台灣亦在利奇馬的影響範圍內，台灣中央氣象局已於周四早上8時30分發布陸上颱風警報，警戒範圍包括基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮，應防強風豪雨。至於海上警戒範圍，則包括有台灣北部海面、東半部海面（含蘭嶼、綠島）。

（綜合報道）